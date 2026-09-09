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Un canvi de propietat històric

Messi aterra a l’Eldenc: un acord que ningú s’esperava… i que gairebé ningú coneixia dins del club

La plantilla, el cos tècnic i la majoria dels treballadors coneixien que el club estava a la venda, però es van assabentar que el comprador era el millor jugador de tots els temps a través de la premsa

En la imatge principal, l’estadi Nou Pepico Amat. En el cercle, Leo Messi

En la imatge principal, l’estadi Nou Pepico Amat. En el cercle, Leo Messi / CDE

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Alejandro Ruiz

Alicante

Ningú ho va veure venir. El principi d’acord assolit entre Leo Messi i el Grupo TH colombià per la totalitat de les accions de l’Eldenc es va portar des de l’absoluta discreció per totes les parts. Només unes quantes persones coneixien de primera mà que l’astre argentí compraria l’entitat. La resta sabia que el Deportivo «estava a la venda»… però ni de bon tros s’imaginaven que Messi seria el nou amo de l’entitat.

La notícia va ser una bomba absoluta per a l’afició. Però en gran part del club, també. No ho sabia pràcticament ningú. La propietat de Carolina Holguín va anar prenent certa distància amb els treballadors les últimes setmanes. No volien que caigués la negociació per vendre el club al millor futbolista de tots els temps, una operació de la qual l’Ajuntament d’Elda també va tenir constància dies enrere.

El normal és imaginar que el 8 de setembre passat va ser un dia boig a les oficines del Nuevo Pepico Amat. Res més lluny de la realitat. En plenes Festes Majors d’Elda, amb prou feines va passar ningú per l’estadi en tot el dia. De fet, durant tota una tarda frenètica en què les informacions es van anar succeint, els membres de la direcció esportiva van ser els únics que van estar per l’estadi.

Víctor Lafuente i Alonso Cortés, encarregats de l’àrea esportiva de l’Eldenc des de l’estiu passat, van estar al Pepico. Malgrat el canvi de propietat, tot fa indicar que continuen sent els encarregats de fitxar amb l’arribada de la nova propietat. Després de la destitució de Claudio Barragán, la seva primera missió és trobar un entrenador que encaixi en el projecte que pretén formar Messi.

Van sorprendre molt les diferents operacions firmades pel club els últims dies del mercat. Es van incorporar diversos jugadors de renom que eren seguits per clubs amb més cartell en la categoria. Ara, una setmana després, es descobreix que aquest esforç per reforçar la plantilla va ser impulsat pel vuit vegades guanyador de la Pilota d’Or.

Informats per la premsa

La propietat, amb Carolina Holguín, Juan Carlos Trujillo i Mario Rosas al capdavant, ha estat immersa en la negociació. Part de l’àrea esportiva i algun directiu també va conèixer la possibilitat que l’entitat fos venuda a Messi. Però la resta de treballadors no en van saber res.

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De fet, segons ha pogut saber ‘Información’, la majoria d’ells es va assabentar que l’Eldenc passaria a mans de l’etern «10» del Barça per les publicacions que van anar sortint en els diferents mitjans de comunicació. Intuïen un canvi de rumb important per la precipitació a l’hora de destituir Barragán. Però com la resta del planeta, tampoc van veure venir que Messi anés a comprar el Deportivo.

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