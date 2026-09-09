El president Salvador Illa posa la lliga de l'Igualada Hoquei Club com a exemple d'èxit des de la constància i la preseverància
El president de la Generalitat rep a la Generalitat l’equip que va aixecar el títol el mes de juny en vèncer contra pronòstic el Liceo de la Corunya
Regió7
El president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat del conseller d’Esports, Berni Álvarez, ha van rebre dimarts al Palau de la Generalitat una delegació de l’Igualada Hoquei Club, després que el mes de juny es proclamessin campions de l’OK Lliga masculina 2025-2026. Junta i jugadors van acudir a la recepció acompanyats de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i de la regidora Patrícia Illa.
L’equip arlequinat va aconseguir una fita històrica guanyant la competició 29 anys després de fer-ho per última vegada, i assolint així el seu 6è títol de lliga. Va vèncer en el play-off final al Liceo de la Corunya, que s'havia avançat en els dos primers partits jugats al seu camp i havia perdut en els dos següents disputats a Igualada. En el cinquè hi definitiu, la lliga es va decidir a la tanda de penals.
El president va felicitar l’equip per la gesta, així com pels 75 anys d’història del club que demostren, va dir, “un esforç de continuïtat i de perseverança que cal elogiar i celebrar”.
En aquest sentit, el cap de l’executiu català va destacar que la seva victòria envia a la societat el missatge que “res mai està fet” i que les coses acaben passant en funció de la “perseverança, l’autosuperació, l’exigència i la lluita”.
A la recepció també hi ha van assistir el president del club, Manel Burón, així com membres de la junta directiva, jugadors del primer equip i staff tècnic.
El president va acabar la seva intervenció destacant que clubs com l’Igualada Rigat demostren que, “en l’àmbit de l’esport, a Catalunya hi ha un teixit molt ric” que el Govern vol cuidar. En primer lloc, pel vessant de salut i benestar físic que implica i, en segon lloc, pel paper socialitzador i integrador que té.
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