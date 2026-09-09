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Esquí nàutic

Roger Ballús, de Manresa, aconsegueix un bronze en el Campionat d'Europa de veterans

El bagenc supera la inactivitat i puja al podi en la categoria de més de 35 anys en el certamen disputat a Àustria

El seu germà Jordi, tercer del món en +45, hi queda sisè en la seva categoria

Roger Ballús, a Àustria, amb la medalla de bronze

Roger Ballús, a Àustria, amb la medalla de bronze / Arxiu particular

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El manresà Roger Ballús va aconseguir la medalla de bronze en la prova d'eslàlom dels Campionats d'Europa de veterans d'esquí nàutic, en la categoria de més de 35 anys, disputats fa pocs dies a la localitat austríaca de Fischlham. Ballús, de 41 anys, que el passat va prendre part en algunes competicions, no participava en uns europeus des del 2018 a Grècia i va haver de superar la certa inactivitat en aquest tipus de cites.

Malgrat això, el seu rànquing històric el situava com a favorit, per això, va sortir el darrer en les preliminars. Hi va acabar líder, empatat amb el belga Sasha Hens, amb una boia i llargada de corda de 10,75 metres a una velocitat constant de 55 quilòmetres per hora. En esquí nàutic, com menys llargada de corda hi hagi, més gran és la puntuació.

Aquest resultat va provocar que, en la final, tornés a sortir el darrer, però no va poder superar l'austríac Claudio Kostenberger, que se'n va endur l'or, i el lleidatà Lluís Noguera, plata. Tots dos van fer dues boies en 10,75 metres de corda i el centreeuropeu es va imposar en el desempat.

Roger Ballús va ser tercer amb cinc boies en 11,25 metres, una boia més que Hens i l'austríac Peter Gerhofer. Després del resultat, manifestava que la posició de sortida li havia causat pressió de ser favorit i que els dos primers, habituals dels campionats open i més joves, havien guanyat amb mereixement. En el seu cas, però, el resultat el deixa "més que satisfet, venint de lesions dues setmanes abans, el resultat té un mèrit que valoro jo i els que tinc al costat".

Menys sort

No va poder obtenir un resultat semblant el seu germà, Jordi Ballús, que va ser sisè en la categoria de més de 45 anys, de la qual és bronze mundial. A Àustria, no es va acabar de sentir mai segur amb el tipus d'aigua. En les preliminars ja va ser setè, amb dues boies en 11,25 metres de corda, però només a dues boies del podi.

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En la final va repetir exactament el mateix resultat i va quedar a la mateixa distància del tercer classificat, el noruec Anders Foss, amb quatre boies. Els dos primers van resultar inabastables, el danès Christoffer Pind, que va vèncer amb dues boies en 10,75 metres, i el suís Pierre Cesinski, amb mitja boia menys.

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