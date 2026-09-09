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Piragüisme | Eslàlom

La Seu d'Urgell tanca la temporada d'eslàlom amb la final de la Copa del Món

L'urgellenc Miquel Travé estrena el seu títol de campió mundial en una cita important per a la classificació de cara a Los Angeles 2028

Miquel Travé, campió del món i un dels favorits a la Seu

Miquel Travé, campió del món i un dels favorits a la Seu / World Cup

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Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

El Canal Olímpic de la Seu d'Urgell serà, des d'aquest dijous, l'escenari de la final de la Copa del Món, la festa de final de curs de la temporada i una cita important de cara a la part final del cicle olímpic. La prova tindrà la participació de dotze palistes de la federació espanyola, entre ells els urgellencs Núria Vilarrubla i Miquel Travé. Aquest estrenarà la seva condició de campió del món aconseguida fa poques setmanes a Oklahoma City.

La prova coronarà els campions mundials d'un curs que ha passat per Augsburg, Praga, Ljubljana-Tajcen i Vaires-sur-Marne. A part de la seva importància olímpica, la prova també servirà de preàmbul per als mundials de la Seu de l'any vinent.

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Travé, de 26 anys, és un dels favorits en C1 i doblarà en K1 per intentar la millor classificació possible. Vilarrubla participarà, de la mateixa manera, en C1. Entre els palistes també hi haurà Pau Echaniz, amb arrels urgellenques i bronze olímpic a París i competidors mítics com Maialen Chourraut, Jessica Fox o Ricard Funk en dones i Jiri Prskavc, Nicolas Gestin o Giovanni di Gennaro, en homes. Una altra de les favorites serà l'andorrana, d'origen urgellenc, Mònica Dòria, com Travé i Vilarrubla, del Cadí Canoë-Kayak.

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