Graviteo A Coruña Xacobeo
T’atreveixes amb el búlder? Inscriu-te a l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña de GRAVITEO
La competició se celebrarà durant el cap de setmana del 18 al 20 de setembre i reunirà diferents categories, des d’U15 i U17 fins a absoluta i Pro, a més de paraescalada, amb participació femenina i masculina. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al 14 de setembre.
En el búlder no hi ha una única manera d’arribar a dalt. Cal observar, provar, equivocar-se i trobar la seqüència que permeti resoldre cada problema amb el menor nombre d’intents possible. Força, tècnica i lectura dels moviments entren en joc en una disciplina que tindrà la seva pròpia competició dins de GRAVITEO A Coruña Xacobeo. L’Open de Boulder ciutat d’A Coruña obre les inscripcions per reunir escaladors i escaladores de diferents categories a O Parrote, davant del mar i en ple cor d’A Coruña. La competició se celebrarà durant el cap de setmana del 18 al 20 de setembre i comptarà amb categories U15, U17 i absoluta, a més de paraescalada U15, U17 i absoluta, totes amb classificació femenina i masculina. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al 14 de setembre.
Inscriu-te a l’Open de Boulder ciutat d’A Coruña
Del primer problema a l’últim intent
A diferència d’altres modalitats d’escalada, el búlder es disputa en recorreguts curts i de gran intensitat, sense corda. Cada bloc planteja un problema diferent que obliga l’escalador a interpretar els moviments, decidir com afrontar-los i executar-los amb precisió. De vegades, la solució apareix a primera vista; d’altres, calen diversos intents fins a trobar aquell moviment que permet continuar avançant.
Aquesta combinació de força, tècnica i estratègia serà present en les diferents categories de l’Open. Hi podran participar esportistes U15, U17 i absoluts, a més de les categories de paraescalada U15, U17 i absoluta. Per participar-hi caldrà estar federat i disposar de llicència federativa en vigor.
La inscripció té un preu de 20 euros per a U15, U17, absoluta i paraescalada absoluta, mentre que per a la categoria de paraescalada U17 serà de 15 euros.
Consulta les categories i inscriu-t’hi!
Competir en ple GRAVITEO
L’escenari també forma part de l’experiència. Els blocs estaran instal·lats a O Parrote, convertint un dels espais més reconeixibles d’A Coruña en un punt de trobada per a la comunitat escaladora durant tot el cap de setmana.
I acabar la pròpia competició no significarà que s’acabi el dia. L’Open conviurà amb la resta de les proves de GRAVITEO A Coruña Xacobeo, des dels duels sobre el mar de la Psicobloc Master Series fins al Campionat d’Espanya de Parkour i l’Open internacional i gallec d’escalada de velocitat. Una oportunitat per competir i, després, canviar els peus de gat pel paper d’espectador.
Un Open per a diferents generacions
La competició començarà el divendres 18 amb la categoria U17 i paraescalada U17, després del lliurament de dorsals previst a les 16.00 hores. Dissabte serà el torn de la resta de participants: les categories absoluta i paraescalada absoluta començaran a les 09.00 hores, seguides de la Pro masculina, de 09.30 a 11.30 hores, i la Pro femenina, de 12.00 a 14.00 hores. A la tarda, a partir de les 17.00 hores, competiran U15 i paraescalada U15.
També hi haurà premis en joc. En categoria absoluta, el primer classificat rebrà 300 euros en efectiu, mentre que el segon i el tercer obtindran premis valorats en 200 i 100 euros, respectivament. Les categories inferiors, la paraescalada i la categoria amateur absoluta femenina i masculina comptaran amb regals i xecs regal.
Més enllà del resultat, l’Open planteja una proposta menys habitual: competir a l’aire lliure, davant del mar i dins d’un festival que reunirà diferents disciplines d’escalada i esport urbà durant tres dies. Les inscripcions estaran disponibles fins al 14 de setembre o fins que s’exhaureixin les places.
Inscriu-t’hi i competeix a GRAVITEO A Coruña Xacobeo
Via: Diari de Girona
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