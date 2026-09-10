Jujitsu
Esport7 batejarà amb el nom de Carles Vilajosana les 12 Hores de jujitsu del mes vinent
El grup Doshin Ryu del club manresà transformarà la jornada del 3 d'octubre en un acte en record al judoka i cinturó negre assassinat a la ciutat
La secció de jujitsu Doshin Ryu del club Esport7 Manresa prepara una jornada emotiva per al proper 3 d'octubre. Des de feia mesos, tenia planificades unes 12 Hores de pràctica continuada, que ara rebran una denominació molt especial, la de Carles Vilajosana, alumne de la casa i cinturó negre de la disciplina, assassinat al final de la festa major de Manresa, la matinada del passat 1 de setembre.
Serà la primera vegada en la història del club que se celebra una marató d'aquestes característiques. Amb la iniciativa, Esport7 vol retre un reconeixement a la seva figura, recordar la seva trajectòria i dedicació damunt del tatami i convertir la pràctica del marcialisme en un espai de reunió, homenatge i suport mutus.
La jornada arrencarà a les nou del matí i s'allargarà fins a les nou de la nit al complex esportiu Vell Congost. La iniciativa està oberta a companys, practicants i a tota la comunitat que vulgui recordar en el decurs de tota la jornada el llegat i la memòria de Carles Vilajosana.
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