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Futbol

El president de la federació del Marroc diu que la final del Mundial 2030 es jugarà a Casablanca

La FIFA, en qualsevol cas, haurà de ser qui determini la seu d’una final a la qual també aspiren Madrid i Barcelona

Moment de la final de l’últim Mundial guanyat per Espanya a Nova Jersey

Moment de la final de l’últim Mundial guanyat per Espanya a Nova Jersey

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Efe

Rabat

El president de la Federació Reial Marroquina de Futbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, una de les figures més populars de la campanya electoral que el Marroc inicia avui pel Partit de l’Autenticitat i la Modernitat (PAM, liberal), va afirmar que la final del Mundial 2030 es jugarà al Gran Estadi Hassan II de Casablanca, encara en construcció.

«La província de Bensliman (a la regió de Casablanca, on s’està construint l’estadi) serà la que tindrà l’honor d’organitzar la final del Mundial de 2030. (...). Qui vulgui formar part del pròxim govern no té cap altra opció que desenvolupar la província», va dir entre els aplaudiments i l’ovació dels assistents.

Lekjaa, que també és ministre delegat encarregat del Pressupost i un dels responsables de l’auge del futbol marroquí dels darrers anys, va fer aquestes declaracions en una trobada del PAM a Buznika, als afores de Rabat, en el marc d’un acte electoral.

El Mundial 2030 serà organitzat per Espanya, Portugal i el Marroc. A més, l’Uruguai, l’Argentina i el Paraguai acolliran els partits inaugurals de les seves respectives seleccions com a homenatge al centenari de la Copa del Món de 1930, celebrada íntegrament a Montevideo.

Responsabilitat de la FIFA

La FIFA encara no ha donat a conèixer les seus de cada país i, per tant, també es desconeix quina acollirà la final.

El dirigent federatiu va expressar el seu desig que la final del pròxim Mundial sigui entre el Marroc i França «perquè ens puguem venjar», va dir, en al·lusió a l’últim enfrontament entre totes dues seleccions als quarts de final del Mundial 2026, disputat als Estats Units, Mèxic i el Canadà, que va acabar amb la victòria de l’equip francès per 2-0.

Notícies relacionades

El Gran Estadi Hassan II, la inauguració del qual està prevista per a finals de 2027, és un recinte amb 115.000 localitats que està destinat a ser el més gran del món per capacitat. Amb aquest estadi, el Marroc competeix amb el Santiago Bernabéu de Madrid per acollir la final del Mundial de 2030.

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