Bàsquet | Lliga Catalana Tercera FEB
Carles Fons decideix amb tres segons al rellotge un duel trepidant a Artés (60-62)
EL CB Igualada va assaltar el feu del conjunt bagenc gràcies a una cistella del canoner igualadí quan només restaven 3 segons de partit
El CB Artés i el CB Igualada han protagonitzat al Pavelló Esportiu de la localitat bagenca un dels duels més emocionants d’aquesta primera jornada de la Lliga Catalana de Tercera FEB. Un duel que s’ha decidit en un final trepidant que ha solucionat el canoner igualadí Carles Fons, que quan tot just restaven tres segons d’enfrontament ha anotat la cistella decisiva que ha donat el triomf als anoiencs.
El matx al feu artesenc ha tingut gairebé tots els trets característics d’un partit de pretemporada. Fins al punt que així ho ha estat pels jugadors que entrena Oriol Sensat, que fins ahir no havien jugat cap partit plegats. Una circumstància que els igualadins, que un any més dirigeix Víctor Belenguer, han aprofitat, i que han mantingut gran part del bloc dels darrers cursos.
L’inici artesenc ha estat poderós, amb un 7-2 de parcial quan tot just s’han jugat quatre minuts que convidava a l’eufòria local. Però els igualadins tenen moltes taules, i sense posar-se nerviosos han estat capaços de capgirar el marcador amb un parcial de 2-9 que deixava entreveure la superioritat anoienca quan Víctor Belenguer ha fet les primeres rotacions.
A partir d’aleshores tots dos conjunts han començat a marcar-se de prop, amb els igualadins gairebé sempre per davant de l’electrònic, tot i que en cap moment els separaven més de dues possessions.
Els artesencs sobrevivien gràcies a un gran encert des de més enllà de la línia dels 6,75, mentre que els anoiencs s’encomanaven al seu canoner: Carles Fons. El jugador de l’Igualada ha anotat els darrers sis punts del seu equip, els més importants, una cistella en els darrers tres segons que ha decidit el matx.
El Navàs cau en el seu debut contra el Valls (80-75)
El CB Navàs Viscola ha arrencat amb derrota la seva participació a la Lliga Catalana d’enguany. Al conjunt que dirigeix Isidre Suau li ha tocat un os dur de rosegar en aquest primer enfrontament, un CB Valls que compta amb moltes taules a la Tercera Federació i una plantilla amb molta experiència en duels amb poc rodatge, com els que caracteritzen la fase de grups de la Lliga Catalana.
L’equip de la capital de l’Alt Camp ha aprofitat la seva condició de local signant un gran inici de duel. De fet, en els primers deu minuts d’enfrontament, els vallencs han signat un parcial de 23-15 que els navassencs han arrossegat durant la resta de partit. A poc a poc el conjunt bagenc ha anat recuperant el marge, fins al punt d’avançar-se a l’electrònic quan restaven menys de cinc minuts de partit.
Però en aquestes alçades de partit els navassencs ja arribaven amb el tanc de gasolina, i quan es jugaven els torrons, han trobat a faltar referents a l’equip com Guillem Albà, David Yuste i Adrià Montagut. Amb molt de caràcter han resistit situant-se a només un punt entrant en el darrer minut, però quan la pilota cremava els locals han estat més efectius.
Isidre Suau, tècnic navassenc, ha explicat després del partit que, tot i la derrota, “marxem amb bones sensacions i ganes de rebre diumenge l’Esparreguera”.
Subscriu-te per seguir llegint
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Sílvia Cubo Pons, la candidata d'Aliança Catalana: 'Estic preparada per assumir la responsabilitat de ser la primera batllessa de Manresa
- L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- De buscar mallots de llana a convertir-se en la roba oficial de la Portal Attack: neix a Casserres un projecte que uneix tèxtil i ciclisme