El CB Martorell paga car un bon tram final de curs
Les nou victòries en els últims deu partits de la temporada passada converteixen l’equip en l’aparador ideal per als clubs de Tercera FEB
El CB Martorell ha pagat cara la factura de firmar un excel·lent tram final de temporada a Super Copa, amb nou victòries en deu partits. La formació que dirigeix Andrés Joya ha perdut cinc peces clau d’un projecte construït per assolir l’ascens a Tercera FEB en tres anys i ara s’ha de reinventar de cara a la lliga que arrenca diumenge.
L’empresa no està sent fàcil per als del Baix Nord, que estan experimentant dificultats per completar una plantilla que compta amb sis jugadors del curs passat i tres incorporacions. A l’espera, si poden, de tancar un o dos fitxatges a un mes per arrencar la competició, l’objectiu és competir per ser de nou a la part mitjana-alta de la taula.
«Aquest curs ens està costant molt fer l’equip. Hi ha entitats amb més capacitat econòmica i de Tercera FEB que ens han fitxat jugadors importants», explica Joya a Regió7. Una crua realitat que s’ha agreujat en un mercat que no ha estat favorable als seus interessos i en el qual encara busquen la seva finestra d’oportunitat. «Estem contents amb les renovacions i les incorporacions, però anem curts de plantilla. Hi ha jugadors que tenen potencial i sobre els quals encara esperem i parlem, però queda un mes i la cosa no és senzilla», reconeix.
Fins ara, la plantilla del Martorell la integraran els renovats Marc Ribas, Guillem Corral, Enric Yeste, Alex Díaz, Gerard Bascuñana i Xavi Ortiz, i els fitxats Unai Fernández, Pau Ruzafa i Felix Ahenkorah. A més, un jugador del sènior B estarà en dinàmica amb el primer equip. Amb aquesta configuració, Joya apunta que serà una formació més defensiva, però que perdrà efectivitat en atac. Sobre cadascuna de les incorporacions, el tècnic assenyala les seves qualitats.
Ruzafa, base de 34 anys provinent del CN Sabadell de Copa Catalunya, s’allunya del perfil jove de jugador que busquen. «Hem pensat que ens podia aportar coses que no tenim, situacions de més veterania i no tant d’energia», destaca. Té experiència a Tercera FEB.
Ahenkorah és un aler del 2004 que també ve de jugar a Copa Catalunya. En el seu cas, a l’UE Gaudi-Forus Sardenya de Barcelona. «Físicament, és molt potent i arriba amb moltes ganes», apunta el tècnic.
Finalment, Fernández ve a suplir la figura d’homes clau a la pintura com Martín Peláez i Carlos Cáceres. «Ha de ser la referència del joc interior. És un pivot mòbil que ve de jugar al Cornellà de Tercera FEB. Ens ha de donar molts punts a prop de cistella», remarca.
Els rivals de la lliga
El Martorell arrencarà el curs oficial a Super Copa el diumenge 13 de setembre a casa davant el CBU Lloret Samba Hotels. Precisament, un rival que Joya espera que sigui dels més potents de la competició. «Han fitxat bons jugadors gràcies al seu patrocinador, confeccionant un equip experimentat i ben entrenat», subratlla. També considera que hauran de vigilar de prop el descendit CB Boet Mataró i el 100 anys CB Santfeliuenc. En el curs passat van sorprendre els ascendits de Copa CB Artés, La Parròquia-Bàsquet Samà i l’AE Minguella. Els dos primers van aconseguir la segona promoció consecutiva i, enguany, el tècnic del conjunt del Baix Nord espera que el Minguella torni a anar a la càrrega «amb una plantilla molt llarga», diu Joya.
La formació del Baix Nord es va posar en marxa el dia 20 d’agost, i fins a l’inici de la lliga va disputar dos amistosos, un al feu de l’Eglobe Tecla Sala de Tercera FEB i un altre a la pista del Castellbisbal.
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