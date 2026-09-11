Atletisme
El Cros de l'Ametlla de Merola arriba diumenge a la 36a edició
Els participants en la prova sènior podran triar entre el recorregut de 5 o de 10 quilòmetres i també hi haurà proves infantils i l'atracció del gateig de nadons
Regió7
L'Ametlla de Merola organitza aquest diumenge la 36a edició del seu cros, que serveix per donar el tret de sortida de la temporada atlètica. Com en cadascuna d'elles, els participants tenen la possibilitat d'escollir entre la cursa de cinc quilòmetres, per a la qual es fa una volta al circuit, o deu quilòmetres, per als que facin dues voltes.
La sortida de la cursa gran serà a un quart d'onze del matí. Entre els participants hi haurà el guanyador de la primera edició, la del 1989, Albert Vilardaga Parcerisa, que durà el dorsal número 1. Apareix com a favorit a la cursa Abdeslam el Ouabi, que ja té un triomf a l'Ametlla. A la cursa també destaca la presència del manresà Joan Piqué i del secretari general de l'Esport de la Generalitat, Abel Garcia, que també entregarà premis.
En la categoria femenina, es preveu un interessant duel entre Laia Andreu i Elisabeth Martín. A més, a la prèvia de la cursa gran, hi haurà les infantils i també la prova de nadons gatejant per acabar de tancar la cita merolenca.
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