Bàsquet | Lliga Catalana LF2
Debut gairebé immillorable del Manresa CBF a Cornellà de Llobregat (48-55)
El conjunt que entrena Adrià Martínez ha sabut gestionar amb cap fred un duel en què han manat a l'electrònic durant gairebé tot el partit
El Manresa CBF ha gaudit d’un debut gairebé d’ensomni en el primer enfrontament oficial de la temporada a Cornellà de Llobregat. El nou projecte que dirigeix Adrià Martínez ha segellat davant del Basket Almeda un partit molt complet i seriós, sobretot durant els primers vint minuts d’enfrontament.
Les manresanes han fonamentat precisament en aquesta solidesa inicial un avantatge que en els primers deu minuts era de 9 punts, i que abans del descans ha arribat a la dotzena per endur-se el primer duel de la Lliga Catalana. Les bagenques han sabut imposar el seu ritme de joc des de l’inici, i la gran diferència d’encert des de la línia de triples ha decantat el duel.
Les locals s’han arribat a col·locar a 4 punts quan tot just restaven 4 minuts de partit, però les manresanes han sabut reaccionar. Un canvi de dinàmica que ha vingut acompanyat d’una millora defensiva, ja que només han permès una cistella en joc, i que ha acabat amb un parcial de 4-7 que ha servit per tancar de manera definitiva l’enfrontament.
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