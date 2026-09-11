Piragüisme | Eslàlom
La urgellenca Mònica Dòria dona a Andorra un bronze en les finals de la Copa del Món de la Seu
La palista d'Arfa, la millor en les semifinals acaba tercera en K1, una competició en què Miquel Travé és cinquè en homes
La palista urgellenca Mònica Dòria, que representa Andorra, ha estat tercera i ha pujat al podi en la prova de K1 (càiac) les finals de la Copa del Món de piragüisme eslàlom que s'estan fent a la Seu d'Urgell. Dòria havia estat la millor en les semifinals, i en la ronda decisiva ha sortit la darrera, però ha estat superada per l'australiana Jessica Fox i per la francesa Camille Prigent.
En la competició masculina, en campió del món de canoa, el també urgellenc Miquel Travé, ha finalitzat cinquè en una cursa en què el basc amb arrels a la seu Pau Etxaniz, bronze olímpic, ha acabat novè.
Dòria havia estat onzena en les sèries del matí i havia donat el cop en les semifinals de la primera hora de la tarda, en què havia obtingut el millor temps per davant de Fox i d'una altra francesa, Marjorie Delassus. També havien entrat a la final les dues representants de la federació espanyola, la palista de Ponts Laia Sorribes i la basca Maialen Chourraut.
En la final, aquesta última ha situat una referència de 99,36 segons a seguir per totes abans que la francesa Prigent la rebaixés fins als 94,49. En el penúltim lloc, Fox ha fet una demostració de velocitat i ha obtingut un temps de 93,77 amb dos segons de penalització.
Només quedava Dòria, qui ha acabat amb 96,44 i ha salvat el bronze per 28 centèsimes respecte de Noemie Fox, la germana de Jessica, que ha acabat quarta. Chourraut ha estat sisena i Sorribes, novena.
En la prova masculina, Travé havia estat tercer en les semifinals i Echaniz, setè, amb un segon i una centèsima entre el primer, l'eslovè Peter Kauzer, i ell. En la final, la igualtat s'ha tornat a imposar i Travé hauria fet podi si on hagués comès una penalització del dos segons. Finalment, ha estat cinquè, a 3.88 del guanyador, el francès Titouan Castryck. El segon lloc ha correspost a l'italià Xabier Ferrazzi i tercer ha estat el també transalpí Giovanni de Gennaro, només 1 segon i 52 centèsimes millor que Travé.
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