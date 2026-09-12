Futbol
El CE Manresa té un record per a Carles Vilajosana i la seva família abans del debut a casa
Els fills de l'home assassinat en l'epíleg de la Festa Major, que formen part del futbol bae del club, fan el servei d'honor del partit i es fa un minut de silenci per a ell i per a l'exentrenador Josep Maria Cors-Espasa
En els prolegòmens del partit en què el CE Manresa ha derrotat el Penya Sport de Tafalla per 2-0, el club ha volgut tenir un record per a Carles Vilajosana, tràgicament assassinat en l'epíleg de la passada festa major de la ciutat.
La seva família ha rebut l'aplaudiment de tot el públic present al Nou Estadi del Congost i l'escalf de tothom. El seus dos fills, de fet, formen part del futbol base del Centre d'Esports, que l'endemà de la mort va suspendre els entrenaments de tots els equips en senyal de condol i respecte. Els dos nens han fet, de manera compartida, el servei d'honor del partit.
A continuació, s'ha fet un minut de silenci dedicat a la memòria de Vilajosana i també per a Josep Maria Cors-Espasa, exentrenador del Centre d'Esports en diferents etapes, administratiu i soci, traspassat fa poc.
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