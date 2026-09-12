Futbol | Segona RFEF
El CE Manresa s'impulsa en les cantonades del Congost per fer el ple de punts (2-0)
Dues rematades de cap en serveis de còrner de Badr i Munells donen la segona victòria als bagencs contra un rival que va jugar amb deu els últims quaranta minuts
El CE Manresa s'ha servit de dos serveis de còrner rematats per Badr i Munells, a la segona meitat, per sumar la primera victòria a casa en el retorn a Segona RFEF i fer el ple de sis punts de sis possibles. L'equip de Sergi Trullàs ha estat superior, tot i que ha anat bé tant la pilota aturada com l'expulsió del visitant Iker Ruiz, tot just després de l'1-0, per viure una segona meitat festiva al Nou Estadi.
Els dos equips han preferit mesures forces en uns primers minuts sense aproximacions a les àrees i amb molt tempteig. Tot i que els navarresos s'han acostat primer, el Manresa semblava que podia crear més perill quan travessava la línia de tres quarts. Aleix Díaz ha avisat amb un xut desviat en una pilota robada per Badr. El centrecampista marroquñi era el més entonat de la línia de tres de la zona ampla. Després ha assistit a Santi Guzmán, que no ha pogut rematar bé, però ha certificat el pas al domini total dels locals.
Domini, gol i expulsió
La Peña Sport, que ha vist com li mostraven tres targetes gairebé seguides, ha preferit fer una passa enrere i l'equip de Trullàs ha sovintejat més l'àrea rival, com en una falta lateral en què Matheus ha impactat en el porter o en una acció per l'esquerra que no ha trobat rematador.
El darrer quart d'hora ha estat d'un cert setge, sobretot els minuts finals, amb bones combinacions a la frontal, però sense xut però en què ningú no s'animava a disparar i en què els visitants es parapetaven a l'àrea. Després d'un seguit de córners, l'ocasió més clara ha arribat un minut abans del descans, quan Munells s'ha elevat en una pilota parada de Portero, però el seu cop de cap ha sortit lleugerament desviat quan Ander ja no hi arribava.
La mitja part ha semblat que no hagi tingut lloc perquè el CE Manresa ha sortit a la segona meitat amb la mateixa pressió i ara amb el vent, que frenava força les pilotes aèries, a favor.
El gol havia d'arribar i ho ha fet a pilota aturada. Gran llançament de cantonada i Badr, de cap, reblava el seu bon partit amb una rematada de cap inapel·lable. A més, en l'acció següent, el col·legiat, molt ràpid a l'hora d'amonestar, ha tret la segona targeta a un precipitat Iker Gil i el Peña Sport s'ha quedat amb deu homes.
I encara han passat més coses. Trullàs ha retirat del camp, amb intel·ligències, Montes, amb targeta, per allò de la compensació que ha arribat quan el col·legiat s'ha menjat unes clares mans del porter Ander a fora de l'àrea que haurien pogut representar la vermella directa, ja que ha evitat una ocasió de gol de Momoh.
Tot feia baixada, però calia rematar perquè la Peña Sport ha estat a punt d'empatar amb una acció per la dreta de Velaz que l'acabat d'entrar Asirón ha rematat a fora. El mateix davanter ha trencat el fora de joc i sort de la recuperació de Matheus.
El tècnic local ha fet un parell de retocs i la tranquil·litat ha arribat d'on havia d'arribar, des de la cantonada. El central Munells s'ha redimit del quasi gol de la primera part i aquest cop sí, ha rematat al segon pal tot sol i ha introduït la pilota a la porteria.
El Peña Sport estava entregat. Una altra combinació ha finalitzat amb un xut de Dani Ferrer que ha desviat Ander.S'obria una bona oportunitat per fer sang. Momoh ha retallat i un defensa li ha desviat la bola abans de ser rellevat. Tot i les variacions, el ritme no ha baixat, amb l'impuls d'un hiperactiu Richard, tot i que la defensa ha hagut de salvar in extremis el gol de l'honor d'un Peña Sport coratjós.
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