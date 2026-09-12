Piragüisme | Eslàlom
Miquel Travé aconsegueix el triomf en C1 en les finals de la Copa del Món
L'urgellenc aprofita una sanció de dos segons a l'eslovè Hocevar per endur-se l'or a casa i acabar tercer de la general
Era el gran favorit i, tot i que amb suspens, ho ha aconseguit. Miquel Travé s'ha endut la medalla d’or en C1 en les finals de la Copa del Món que ha disputat aquest dissabte a casa. L’urgellenc ha marcat el segon millor temps en la baixada final amb un temps de 89,08 segons, fins i tot millor que en les semifinals que havia guanyat amb 89,54, però en primera instància no li servia per vèncer.
Segons abans, l’eslovè Ziga Lin Hocevar havia marcat un sensacional registre de 87,43, que li donava la victòria. Al final, però, els jutges li han marcat una penalització de dos segons que no s’havia comptabilitzat i això ha donat el triomf a Travé, que li serveix per acabar tercer a una Copa del Món, amb 239 punts, una competició guanyada pel propi Hocevar, amb 311. El francès Nicolas Gestin, campió olímpic, ha estat tercer ahir de la final, amb 91,14, i ha acabat segon en la general amb un total de 250 punts.
Abans, en el C1 femení, la urgellenca representant d’Andorra Mònica Dòria ha quedat quarta, a només 24 centèsimes del bronze de la txeca Tereza Kneblova. L’equip de la federació espanyola ha guanyat una plata mitjançant la basca Miren Lazkano, només superada per la brasilera Ana Satila. En la general, guanyada per Eva Alina Hocevar, germana del guanyador masculí, Dòria ha acabat vuitena.
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