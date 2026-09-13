Fórmula 1
Antonelli, primer guanyador al Madring, amb desastre dels espanyols
L’italià Kimi Antonelli prolonga la seva ratxa i suma la seva vuitena victòria de la temporada, per davant de Max Verstappen i Lando Norris en un vibrant primer GP d’Espanya al Madring
Laura López Albiac
Kimi Antonelli està en ratxa i continua llançat pel seu primer títol mundial. Insaciable, als seus 20 anys, el pilot italià s’ha convertit aquest diumenge en el primer vencedor de la Fórmula 1 al nou Madring, que s’ha estrenat com a escenari del Gran Premi d’Espanya amb una carrera intensa i que ha donat més joc de l’esperat.
Tensió a la sortida i també entre els pilots espanyols, sancions, estratègia, un cotxe de seguretat i un abandonament ‘il·lustres’ per part de Hamilton han donat color a la tornada de la F-1 a Madrid, 45 anys després.
Max Verstappen y Lando Norris se han batido en un emocionante pulso por la segunda posición del podio, que se ha decantado a favor del tetracampeón, a pesar de que el McLaren ha 'volado' en el trazado de la capital.
[Consulteu la classificació del Mundial de F-1]
Antonelli suma 292 punts i reforça el seu liderat. Russell, cinquè, ja està a 81 punts del seu company, i Hamilton se situa a 101.
Carlos Sainz, sancionat per un toc amb Fernando Alonso, no ha acabat la carrera a casa, davant la seva afició, mentre que l’asturià ha creuat la meta en una discreta 17a posició.
Antonelli, desbocat
Norris, en pole per tercera vegada aquest any, no ha fallat, malgrat la pressió d’Antonelli, molt agressiu a la sortida i que per dues vegades li ha guanyat la posició i ha hagut de tornar-se-la després de saltar-se-la després de saltar-se la xicana.
Verstappen, a l’atac amb tous, ha estat astut i ha superat el de Mercedes, tot i que l’alegria li ha durat poc, perquè també ha hagut de cedir la posició per guanyar avantatge per fora de pista: «¿Què podia fer? Hamilton m’ha empès», protestava sense èxit el neerlandès.
Hamilton, amb sobreescalfament de frens, no ha tingut més remei que retirar el cotxe després de set voltes. Primer cop per a Ferrari després de l’atziag cap de setmana davant dels tifosi a Monza, tot i que Leclerc, quart, ha elevat el ritme per mirar de donar abast a Verstappen en lluita pel podi.
Toc d’Alonso i Sainz
Malgrat les crítiques d’alguns pilots, com Verstappen, sobre la dificultat d’avançar al Madring, Lawson se les ha enginyat per superar netament Colapinto en el pols per la sisena posició.
Norris continuava tirant a mort al capdavant de la carrera, marcant ja cinc segons d’avantatge sobre Antonelli. Al fons del pilot, Alonso,18è, rodava bloquejat per Sainz, sense poder esprémer el ritme d’Aston Martin, que tornava a ser molt millor que el de classificació.
Los dos españoles han llegado a tocarse y el alerón delantero del coche del asturiano ha quedado dañado. Els comissaris han sancionat amb cinc segons el madrileny per deixar sense espai Fernando.
Gir de guió
Stroll s’ha quedat sense frens i ha provocat un safety car que ha canviat radicalment el guió. Antonelli i Verstappen ha parat, però Norris ho ha fet a deshora i amb desastre en el canvi de pneumàtics, perdent un temps preciós, vuit segons, per tornar a pista cinquè, per darrere dels seus rivals directes.
Leclerc, que no ha passat pel garatge de Ferrari, ha heretat el liderat, apuntant a una estratègia a una parada amb durs. El mur de Mercedes demanava a Antonelli que gestionés els seus pneumàtics en vistes de l’alta degradació en el traçat madrileny.
Quedava més de mitja carrera per davant i res estava decidit.
Sainzha cumplido su penalización en su parada y Williams ha cambiado el alerón delantero, tras el toque con Tsunoda en la salida, lo que ha enviado al embajador del circuito madrileño a la última posición.
[Consulta el calendari de la temporada d’F1]
Impossible per a Leclerc
Verstappen i Norris han aconseguit recompondre’ s i han tornat a la càrrega. El de Red Bull retallant distàncies amb Antonelli i el de McLaren acostant-se perillosament al neerlandès, amb una velocitatendimoniada.
Per davant, Leclerc continuava esprement els seus pneumàticsdurs de 36 voltes, provant de construir una victòria d’estratègia tot i que molt difícil veient el ritme dels seus perseguidors.
Mentrestant, Checo Perez ha protagonitzat el cinquè abandonament de la temporada amb Cadillac. I també Williams ha retirat el cotxe de Sainz.
Ferrari ha mantingut en pista Leclerc esperant un cotxe de seguretat que li donés una oportunitat i Mercedes ha jugat les seves cartes amb Russell per afavorir el seu líder Antonelli, que una vegada més ha tingut la sort de cara.
Leclerc ha parat a falta de vuit voltes i ha sortit just per davant de Russell, amb tous, buscant un final ajustat per acostar-se al podi.
Antonelli ha culminat un altre diumenge de glòria per convertir-se en el primer guanyador de la fórmula 1 al Madring i sumar la seva vuitena victòria d’una temporada en què res ni ningú sembla capaç de frenar-lo en la seva cavalcada al títol mundial 2026.
El jove pilot italià de Mercedes ha pujat al podi acompanyat per Max Verstappen i Lando Norris, que si no és per llast al ‘pitstop’, hauria sigut inabastable amb el McLaren
Fernando Alonso ha estado muy lejos (17º), como esperaba. Ja va advertir que només si hi havia caos podria aspirar a alguna cosa més a casa amb Aston Martin.
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