Bàsquet | Copa Bages
El CB Castellet venç l'ASFE B (57-58) i es proclama campió de la final B de la Copa Bages Femenina
Les santfruitosenques han tingut el tir guanyador per tombar les santvicentines, un rival de categoria superior, però la pilota ha fet la corbata al cèrcol
El CB Castellet, equip de Segona Categoria Femenina, s'ha imposat al Petropintó ASFE B, de Primera Territorial, en la final B de la 32a Copa Bages Femenina (57-58). La igualtat ha presidit un duel en què les santfruitosenques han tingut el triple guanyador per tombar les seves adversàries, d'una lliga superior, però la pilota ha fet la corbata al cèrcol.
Després d'una primera meitat amb taules a l'electrònic, les santvicentines han adquirit una renda de nou punts a la represa que ha semblat definitiva. Res més lluny de la realitat, ja que les amfitriones han estat capaces de remuntar i portar el matx a un final a cara o creu.
Les dues formacions es van plantar a la final del torneig després de vèncer els seus respectius compromisos de semifinals dissabte a la tarda. El CB Castellet va apallissar el Petropintó ASFE C (22-63), fent prevaler la superiorat de dues categories de diferència, mentre que l'ASFE B va sotmetre el CB Artés (52-49) de l'exentrenador de l'equip A de l'entitat de Sant Fruitós, Sergi Hormigo. En aquest cas, el duel va transcórrer pel camí de la igualtat, però amb les amfitriones entomant el lideratge del partit. En el darrer parcial, les artesenques van comprimir el marcador amb quatre triples, que van resultar insuficients per emportar-se la victòria.
En l'apartat masculí, el SA Súria va sotmetre el CB Vilatorrada (87-52) en la primera eliminatòria d'una 38a Copa Bages Masculina el vencedor de la qual no es decidirà fins a la setmana que ve. Els suriencs van dominar de principi a fi un partit en què van ser clarament superiors als santjoanencs en totes les facetes del joc. Malgrat que ambdos equips pertanyen a Primera Territorial, els de Sant Joan de Vilatorrada van patir les dificultats d'una plantilla renovada amb molts jugadors joves. En la segona eliminatòria, el Collbaix Bàsquet Oms, de Segona Categoria, va fer bona la seva condició de favorit davant el CB Artés B, de Primera Territorial (66-74). En un partit de ritme elevat, els manresans van aprofitar una renda final de deu punts per acabar sentenciant el duel contra els artesencs.
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