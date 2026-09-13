Bàsquet | Lliga Catalana Tercera FEB
El CB Igualada fa els deures i es classifica per les eliminatòries (93-68)
El conjunt que dirigeix Víctor Belenguer ha atropellat un Samà Vilanova que no s'ha sabut adaptar al varem que marcaven els col·legiats
El CB Igualada no ha volgut deixar lloc a la sorpresa i s’ha assegurat un lloc a la fase eliminatòria de la Lliga Catalana de Tercera FEB. Un duel en què els jugadors que dirigeix Víctor Belenguer han estat àmpliament superiors a un Samà Vilanova que no s’ha sabut adequar al to físic que han permès els col·legiats des de l’inici de l’enfrontament, i que a poc a poc els ha fet anar marxant del partit, fins al punt de perdre per més punts dels que havien anotat just abans del descans.
El conjunt igualadí ha arrencat el matx exhibint una seriositat gairebé màxima, conscients que depenien d’ells mateixos per ser primers del grup 5. Els vilanovins han acceptat els primers intercanvis de cops, però se’ls ha acabat la gasolina massa de pressa. Els homes que dirigeix Belenguer han augmentat la intensitat defensiva, i els visitants s’han centrat en els col·legiats abans que en el que proposaven els anoiencs.
Els locals han assolit un primer avantatge important a les acaballes del primer període, amb un primer 26-14 que encarava el duel. Però la sentència definitiva ha arribat abans del descans. Amb només tres minuts jugats, els igualadins han aconseguit un parcial de 12-4 que situava el 35-18.
Un marge que fonamentaven amb una gran defensa, que si bé és cert que els comportava entrar en bonus ràpidament, també ho és que no permetia cistelles fàcils. Abans del descans han arribat a posar el +27 (53-26), i a l’inici del darrer quart han situat una màxima de 30 punts ja definitòria.
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