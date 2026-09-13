Bàsquet | Super Copa Femenina
El CB Igualada s’estrena amb derrota a Les Comes (50-55)
Les formació que dirigeix Joan Albert Cuadrat acusa la falta de rodatge davant l’AB Premià en aspectes del joc que decanten partits
El CB Igualada va patir una ajustada derrota a casa davant el Wecolors AB Premià (50-45) en el debut del curs a Super Copa Femenina. La formació que dirigeix Joan Albert Cuadrat va acusar encara la falta de rodatge en aquells detalls decisius que decanten un partit, especialment si és igualat.
Les visitants van saber llegir millor el duel després d’un primer quart marcat pel desencert a les dues bandes. Així, a mesura que transcorria el segon període, el Premià s’anava apropiant d’un enfrontament en què les faltes i la cura de la bola van tenir un paper important. Tant és així que de poc els va servir a les igualadines exhibir uns guarismes d’encert superiors a les rivals, ja que les pèrdues i les dificultats per tancar la seva cistella anaven fent mella en el quadre local.
Seguint la fitxa estadística, va quedar clara la diferència entre amdos conjunts. Les formació de la capital de l'Anoia va tenir un 31% d'encert en tirs de 2, un 31% de 3 i un 73% en tirs lliures, mentre que els percentatge sde les maresmenques va ser del 26% en llançaments de 2, un 26% de 3, i un 55% des dels 4,60. En quant als rebots, l'Igualada en va capturar més en el còmput global (51 pels 47 de les rivals), però el Premià en va sumar cinc més d'ofensius. Pel que fa a les pèrdues, les locals, amb 24, en van comptabilitzar set més. Però la dada més diferencial va ser en les faltes comeses: 25 de les igualadines per 11 de les premianenques.
La jugadora més destacada de les anoienques va ser Miriam Tajahuerce, amb 8 punts i 11 crèdits de valoració.
Malgrat l'ensopegada, les sensacions van ser bones en un CB Igualada que espera començar a sumar victòries en el pròxim compromís, dissabte que ve a les 7 de la tarda, a la pista del Gust de Lleida, que també van encetar la temporda amb una derrota de deu punts a domicili contra el Camping Bianya Roser (55-45).
Fitxa tècnica
CB IGUALADA: Vidal 3, Tajahuerce 8, Farré, Gener 6, Bueno 8 -cinc inicial- Puig 4, Enrich 5, González, S.Díaz 4, Nieto 9, I.Díaz, Camps 3
WECOLORS AB PREMIÀ: Valls 6, Sanz 8, Vila 7, Piñol 5, Merigo 4 -cinc inicial- Tejedor, Casas 4, Lirio, Serrano 6, Mejia, Jimenez 10, Martínez 5
ÀRBITRES: Tello i González
PARCIALS: 7-6, 23-29, 32-38, 50-55
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