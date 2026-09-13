Futbol | Segona RFEF
El CE Manresa no pot ser líder de Segona RFEF per culpa d'un altre filial
La pallissa de l'Espanyol B sobre el Calamocha deixa els blanc-i-blaus encapçalant el grup segon amb un gol d'avantatge sobre els bagencs i dos respecte de l'Osasuna Promeses
El CE Manresa no acabarà la segona jornada del grup 2 de Segona RFEF en primera posició per culpa d'un gol i d'un altre filial. Si en la primera jornada qui ho impedia era el Barça Atlètic, aquest cop ha estat l'Espanyol B, que aquest diumenge s'ha imposat al Calamocha per 5-0 a Sant Adrià de Besòs i puja a la primera posició pel seu balanç de 7 gols a favor i 1 en contra sobre els 6 i 1 del Manresa. També amb dues victòries en dos partits hi ha l'Osasuna Promeses, amb un balanç de 5-1 després de vèncer el rival del Manresa en la primera jornada, l'Arnedo, que ha encaixat el segon 4-1 seguit.
L'equip de Sergi Trullàs, de tota manera, ha fet un inici impecable després de l'1-4 a la Rioja de la setmana anterior i de la victòria per 2-0 davant de la Peña Sport de dissabte, en el debut a casa, amb els gols de còrner de Badr i de Munells. Tot i que ser tan amunt a l'inici pot ser una anècdota, el bon inici sempre va bé per agafar confiança en un equip en el qual, en aquest partit, l'equip titular va mostrar solvència i alguns dels suplents, com Richard, capacitat de revolucionar en atac.
Hi havia tres equips més que havien arrencat amb una victòria en la primera jornada però que no han pogut mantenir el mateix ritme en la segona. Així, el fins ara líder, el Barça Atlètic, no ha passat de l'empat (0-0) al camp del filial de la UD Logronyès.
Els altres dos conjunts que van guanyar en la primera jornada, el Terrassa i el Barbastre, s'enfrontaven a l'Olímpic i el partit també ha acabat sense gols, amb la qual cosa tots dos intregren el grup de perseguidors, juntament amb l'Ebre, botxí del Reddis dissabte, i de l'Olot, que ha vençut per 1-2 al particular camp del Náxara.
El rival del CE Manresa diumenge vinent és el Tudelà, equip que només ha sumat un punt en dues jornades. En la primera, va empatar a casa, 0-0, contra la UD Logronyès B i aquest diumenge ha caigut derrotat amb claredat al camp del Girona B per 3-1, tot i haver-se avançat en el marcador.
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