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Futbol sala

El Covisa Manresa guanya el seu quadrangular en l’últim test de la pretemporada

Els amfitrions van vèncer el Futbol Sala Solsona a les semifinals i l’Enfaf Andorra en el duel definitiu

Les millors fotos del quadrangular del dissabte al Pujolet

Les millors fotos del quadrangular del dissabte al Pujolet

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Totes les fotos del quadrangular entre el Covisa, el FS Solsona, l'Enfaf Andorra i el FS Avinyó / Alex Guerrero

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Marc Llohis

Manresa

El pavelló municipal del Pujolet va viure dissabte una intensa tarda de futbol sala amb un quadrangular que va reunir tres equips de la regió. Un format que proposava primer una semifinal i després un segon duel per a tots els equips, ja fos per al primer lloc com pel tercer. Al final, van ser els amfitrions, el Covisa Manresa, qui es va acabar imposant després de derrotar a les semifinals el Futbol Sala Solsona i l’Enfaf Andorra en el matx definitiu.

Un quadrangular en què els manresans partien com a favorits tenint en compte que, més enllà de jugar a casa, són l’equip a una categoria més alta: Segona Divisió B. Els andorrans i els solsonins militen tot just a una lliga per sota, Tercera Divisió, mentre que el Futbol Sala Avinyó, l’equip que completava el quadrangular, va ascendir dues categories el curs passat i jugarà a Primera Catalana.

Semifinals clares

Els primers a jugar damunt del parquet del Pujolet van ser els avinyonencs i els andorrans. Un enfrontament que, com en tots els casos menys en la final, es va disputar a una part de 20 minuts. Quant al duel en si mateix, va ser l’Enfaf Andorra qui es va classificar per la final després de derrotar per 2-5 un Avinyó que va vendre molt cara la seva pell i va exhibir personalitat.

En l’altra semifinal, el conjunt de Xavier Santaella va superar el Solsona també per 5-2. Això sí, els primers a colpejar van ser els solsonins. Un revés que els manresans van saber encaixar, i que de fet va ser el revulsiu que necessitaven de cara a canviar la dinàmica del duel. Tots dos gols del conjunt de la capital del Solsonès van ser obra de l’exjugador del Covisa, Lleïr Mujal.

Segons partits antagònics

El duel entre els perdedors de les semifinals es va decidir des dels fatídics 6 metres. En els 20 minuts d’enfrontament avinyonencs i solsonins van empatar a 1, i els va tocar decidir el tercer i quart lloc des de la línia de penal. Una distància des d’on van estar molt més encertats els bagencs, que van convertir tres dels llançaments pels zero dels solsonins.

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En el matx pel primer lloc, els manresans van completar una gran exhibició davant la seva afició. El conjunt amfitrió va vèncer per 5-1 l’Enfaf Andorra. Una final que els jugadors del Covisa van encarar en els primers compassos, amb un 4-0 que deixava vist per sentència el darrer duel de prova abans de l’inici de la lliga, aquest cap de setmana.

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