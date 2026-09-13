El partit del Ciutat de València
Cubarsí té el secret de l’equip d’or de Flick
El tècnic del Barça reconeix la seva millora física a un defensa que, als 19 anys i després d’haver guanyat el Mundial, és un líder generacional de l’equip blaugrana. Aquesta setmana va entrar a la llista de nominats a la Pilota d’Or juntament amb cinc centrals més, com a mínim, cinc anys més gran que ell.
Francisco Cabezas
Hi va haver un temps en què hi havia qui discutia que un jovenet tan educat, tan discret i amb cara d’angelet pogués ser qui governés la defensa d’un equip amb ànsies de ser campió d’Europa. Per això, a les oficines de l’entitat, hi havia qui xiuxiuejava que la cicatriu que li recorre la part dreta de la mandíbula (per culpa d’una puntada de peu d’Uros Spajic en un partit de Champions contra l’Estrella Roja el novembre del 2024) potser ajudava que els rivals el veiessin més temible. Sense adonar-se que ja van quedar enrere els temps en què un defensa central havia de ser lleig, dur, busca-raons amb la pilota per protegir la porta, primer, i liderar l’equip des del darrere, després.
Pau Cubarsí d’encara 19 anys (els 20 arribaran al gener). I, tal com li ha anat passant durant tota la seva vida, continua afrontant cada nou escenari amb una parsimònia que desconcerta. Mentre aquesta setmana es discutia per què Raphinha i Pedri no havien entrat a la llista de 30 futbolistes de la Pilota d’Or, Cubarsí s’havia colat al costat de cinc centrals més en les nominacions daurades: quatre que havien jugat l’última final de la Champions (Pacho, de 24 anys, i Marquinhos, de 32, pel PSG; Saliba, de 25, i Gabriel Magalhaes, de 28, per l’Arsenal), a més d’Upamecano, de 27 anys, i futbolista del Bayern. Poca discussió hi podia haver després de ser escollit Cubarsí millor futbolista jove del Mundial, guanyat per Espanya, a més d’atrapar la sempre necessària viralitat del nostre present, amb una pilota salvada sota pals a la final davant l’Argentina de què els telespectadors no en van ser conscients.
Amb contracte fins al 2029 i una clàusula de 500 milions d’euros, el Barça ha pogut edificar la seva estructura defensiva a partir d’un Cubarsí que, més enllà de la seva capacitat organitzativa i associativa (aquesta temporada està en un 94,14% d’efectivitat en passades), està complint la seva part del tracte quant a resistir davant davanters físics per terra i aire. I així l’hi va reconèixer ahir el seu tècnic, Hansi Flick: "Des del Mundial, Cubarsí està jugant a un altre nivell. Està centrat i sap utilitzar bé el cos. Ha millorat físicament, una cosa molt important per a la seva posició". El seu percentatge de duels guanyats aquest curs està en un 71% (sent un 67% en escaramusses aèries).
Quan ahir van preguntar a Flick pel treball de Benjamin Kugel, el nou preparador físic, el tècnic va aprofitar per recordar que cal acabar al més aviat possible la construcció del nou gimnàs a la Ciutat Esportiva. I ho va fer a les portes de la trobada d’avui al Ciutat de València davant del Llevant. I quan té el seu equip disparat, amb cinc triomfs seguits (22 gols a favor i només tres en contra), dos 0-5 en els seus partits a domicili (Elx i València), però amb la convicció que queden per davant més de vuit mesos per conquistar aquest ple de competicions que reclama el seu president, Joan Laporta.
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