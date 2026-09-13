Futbol | Divisió d'Honor juvenil
El Gimnàstic de Manresa juvenil queda a una passa de consumar una remuntada completa contra el Sabadell (3-3)
Els bagencs igualen un 1-3 amb dos gols abans del descans i dominen la represa amb moltes ocasions, però sense encert final
Regió7
El Gimnàstic de Manresa juvenil ha empatat a tres un partit embogit quant a gols en els primers 45 minuts i en què hauria pogut vèncer a la represa, període en què, tot i que no ha contingut anotacions, ha estat dominada pels loclals, que haurien merescut vèncer.
Els vallesans han jugat millor a la primera part i s'ha avançat mitjançant Bozal, en una acció en què han trencat la pressió del Gimnàstic. Però Lanza ha empatat als cinc minuts en puntejar una centrada lateral.
El pitjor, però, no havia passat, ja que Boiro i Bozal han situat un perillos 1-3 quan només havien passat 24 minuts. El Gimnàstic, de tota manera, ja va demostrar a Saragossa la setmana anterior que és un equip amb cor i ha necessitat set minuts per empatar.
Primer, Renzo Deluchi ha fet un golàs i, abans de la mitja part, Lanza ha anotat el seu segon gol aprofitant una altra centrada.
Tot tornava a començar i la segona part ha estat totalment dominada pel Gimnàstic, que ha estavellat una pilota al pal, ha vist com la defensa del Sabadell treia una pilota que entrava damunt de la línia i ha tingut fins a quatre aproximacions clares per acabar fent el ple de punts en les dues primeres jornades, però no ha pogut ser. En el proper partit, tindrà una pedra de toc important al camp del Barça per mirar de confirmar un bon inici de curs.
GIMNÀSTIC MANRESA: Cordente, Toribio, Tiago Olmedo, Rasche, Romero (Romero min 61), Muñoz (Grau min 83), Puigdollers (Martínez min 61), Esclasans, Lanza (Goore min 57), Deluchi, Serrano (Cardona min 57)
CE SABADELL: Benedicto, Cuadrado, Sales (Belmonte min 46), Zamora (Carreras min 46), Olucha, Soler (Saidou min 89), Drammeh, Maldonado, Bozal (Pérez min 72), Moya (Puig min 72) i Boiro
ÀRBITRE: Serradelarca Serra. Grogues als locals Toribio i Rasche i als visitants Sales i l’entrenador Isaac Marcos
GOLS: 0-1 Bozal min 12, 1-1 Lanza min 17, 1-2 Boiro min 20, 1-3 Bozal min 24, 2-3 Deluchi min 30, 3-3 Lanza min 37
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