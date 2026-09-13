MUNDIAL DE MOTOGP
Márquez es posa líder del Mundial després d’una altra exhibició a Misano
Va sortir de Mugello, fa dies, fa setmanes, fa diversos mesos, 102 del líder de llavors, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia). Avui, a Rimini, a Misano, al circuit de Marco Simoncelli, Marc Márquez (Ducati), nou vegades campió del món, ja és líder del Mundial de MotoGP.
Emilio Pérez de Rozas
Sis espanyols entre els sis primers d’un gran premi, el mai vist: Marc Márquez, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín i Raúl Fernández. Los hermanos Márquez Alentà, de nou, reis de MotoGP. El campió i el subcampió del món han protagonitzat avui, a Itàlia, una autèntica exhibició i han dominat la cursa amb una autoritat increïble.
El gran dels Márquez (Ducati) va aprofitar una badada de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que va caure a la tercera corba de la primera volta, just després de prendre la sortida. Això va deixar el comandament en mans d’‘Il Cannibale’, que posteriorment va haver de resistir l’atac de Jorge Martín (Aprilia), aleshores líder del campionat, tot i que el seu lideratge a la cursa no va durar més que unes quantes voltes. ‘ET’ li va fer un interior, d’esquerres, és clar, i va recuperar el comandament per no deixar-lo anar en cap de les 15 voltes restants.
El seu germà Àlex, el ‘Pistolas’, subcampió de MotoGP i prodigiós durant tot el cap de setmana, va rodar sempre a mig segon de Marc, però mai va ser una amenaça per al nou vegades campió del món, que va aconseguir el seu cinquè ple, victòries dissabte i diumenge, 37 punts: Hongria, Brno, Alemanya, Aragó i San Marino.
«Estem lluitant un grapat de pilots i motos extraordinaris per la victòria, el podi i el títol, i, si et despistes, com li ha passat avui a Bezzecchi, acabes per terra. La seva caiguda em va deixar una mica descol·locat. Martín ho va aprofitar per avançar-me, però després m’he pogut recuperar i guanyar».
«Gairebé no m’ho puc creure, no em sembla real, no fa gaire, en l’última vista a Itàlia, vaig sortir a 102 punts del líder i, ara comparteixo aquesta posició amb Jorge (Martín), és veritat que queda molt, però és molt reconfortant estar en aquesta posició», va comentar Marc davant el micròfon de MotoGP TV. «Avui ha quedat demostrat que no et pots despistar. Si et despistes, et passa el que al Marc (Bezzecchi), te’n vas a terra i no saps com. Estem lluitant un munt d’extraordinaris pilots i motos per la victòria, el podi i el títol. Avui, quan ha caigut Marco, m’he quedat una mica col·lapsat, m’he confiat, com ja em va passar ahir en l’esprint i m’ha passat Jorge (Martín), però he pogut recuperar-me i guanyar, amb Àlex enganxadet, sí, sí».
GP de Misano: 1. Marc Márquez (Ducati), 41 minuts 13.013 segons; 2. Àlex Márquez (Ducati), a 0.675 segons; 3. Pedro Acosta (KTM), a 2.326 segons; 4. Fermín Aldeguer (Ducati), a 6.027 segons i 5. Jorge Martín (Aprilia), a 14.021 segons.
Mundial de pilots: 1. Marc MÁRQUEZ (Espanya), 274 punts; 2. Jorge MARTÍN (Espanya), 274; 3. Marc BEZZECCHI (Italia), 241; 4. Fabio DI GIANNANTONIO (Ducati), 223 i 5. Pedro ACOSTA (Espanya), 209.
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