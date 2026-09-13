Bàsquet | Lliga Catalana Tercera FEB
El Navàs guanya l'Esparreguera, però no de prou punts per passar de fase
L’equip bagenc han superat el conjunt que dirigeix Marc Raventós, que tot i la derrota continua depenent d’ell mateix per ser primer de grup
El CB Navàs ha clos la seva participació en l'edició d’enguany de la Lliga Catalana amb una victòria a casa davant del Tenea CB Esparreguera. El conjunt que dirigeix Isidre Suau s’ha fet fort al seu fortí, però la victòria per només dos punts els deixa sense opcions matemàtiques de ser primers i virtuals de ser el millor segon. En canvi, qui continua amb opcions de classificar-se és el conjunt del Baix Llobregat nord, que depèn d’ell mateix per continuar somiant.
El duel ha estat marcat per una igualtat gairebé total entre tots dos conjunts durant gairebé 30 minuts. Amb intercanvis de cops constants i alternances a l’electrònic que no permetien que cap dels dos equips acabés de consolidar un lideratge amb prou marge i prou estona per a poder-se dedicar a gestionar.
El duel ha arribat molt viu als darrers deu minuts, però en aquest darrer tram era sempre el CB Esparreguera qui anava per davant. Un avantatge que han fonamentat, sobretot, gràcies a l’anotació des de la línia dels 4,60, i que curiosament ells mateixos han desaprofitat en moltes ocasions en què haurien pogut trencar el partit.
No ho han fet, i de fet han errat 24 dels 49 tirs lliures que han intentat. Així i tot, s’han plantat en els darrers cinc minuts de partit amb el màxim avantatge que havien assolit fins aleshores, 10 punts, amb el 64-54.
Però aleshores els locals han tret forces d’allà on semblava que no en tenien, i amb un parcial de 12-0 han capgirat el duel. Un darrer cop, el definitiu, que precisament ha vingut acompanyat de 6 punts des de la línia dels 4,60, i la resta des del triple. El d'avui no serà l’últim duel de pretemporada dels navassencs, que durant la setmana jugaran contra el Kids&Us Manresa U22 i el cap de setmana contra el CB Tarragona.
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