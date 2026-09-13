Fórmula 1
Norris, una ‘pole’ històrica i de campió a Madring
El defensor del títol va batre el líder del Mundial, Kimi Antonelli, per tan sols 11 mil·lèsimes en una batalla d’infart. Sainz i Alonso van caure a la Q1.
Laura López Albiac
Si bé el Madring, un circuit inèdit en el calendari de la F1, presenta encara moltes incògnites, l’opinió generalitzada era que la classificació seria fonamental, davant la presumible dificultat per avançar en carrera. Per això ahir, a l’hora de la veritat, quan tots els pilots buscaven els límits d’un traçat desafiador, apropant-se als murs, saltaven espurnes. Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Norris... tots els galls van lluir la seva habilitat, assumint riscos sense perdre el control i oferint un magnífic espectacle sobre la pista madrilenya.
Al final, la primera pole en aquest nou escenari del Mundial va ser per al vigent campió de McLaren, Lando Norris, amb un temps d’1.31:824. El britànic es va imposar per només 11 mil·lèsimes davant Kimi Antonelli, tots dos per davant de Verstappen i Hamilton, que avui (15.00 h) compartiran una segona fila d’alta tensió en el final de festa del GP d’Espanya.
La Q1 va començar amb domini dels Red Bull, que havien estat amagats en les tres tandes lliures del cap de setmana, dominades per Mercedes, amb Ferrari i McLaren a l’aguait. Els dos pilots espanyols no van poder imposar-se i van caure eliminats en aquesta primera tria, tot i que a Carlos Sainz li van faltar només cinc mil·lèsimes per superar-la. Va acabar en 17a posició, però una sanció posterior li farà arrencar avui des de la 20a posició. El seu lloc original l’ocuparà Fernando Alonso, que havia acabat amb el següent millor temps.
Dos accidents al matí
En la llista d’eliminats, els Cadillac de Pérez i Bottas, Bearman (Haas), que no va sortir a disputar la quali després del seu aparatós accident al matí –també va xocar Hamilton en els tercers lliures–, i Lance Stroll, que es va quedar al garatge per problemes tècnics.
L’última ronda, després de la Q2, va començar amb un cara a cara entre Verstappen i els Mercedes, seguit d’un sorprenent Hamilton que es va anotar la pole provisional en el seu primer intent. L’últim assalt decidiria el primer poleman de la història del Madring. I va ser per a Norris, que va fer una volta màgica en el moment oportú. Tercera pole de l’any per al britànic de McLaren, que va superar Antonelli per només 11 mil·lèsimes, amb Verstappen tercer a la graella, compartint segona fila amb Hamilton. Més emoció, impossible.
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