Hoquei patins
El 44è torneig internacional d'hoquei base Ciutat d'Igualada reuneix 53 equips durant tres dies a la ciutat
El Memorial Francesc Fontanellas aplega clubs d'hoquei patins de Catalunya, Euskadi i França
Regió7
La 44a edició del Torneig Internacional d'hoquei base Ciutat d'Igualada, memorial Francesc Fontanelles, va tancar una nova edició després de tres dies intensos al pavelló de les Comes. La cita va reunir 53 equips i centenars de joves jugadors, que van convertir la capital anoienca en un dels punts de trobada de l'hoquei formatiu durant l'inici de la temporada.
El torneig va comptar amb categories des de prebenjamí iniciació fins a júnior, així com la presència d'equips femenins, i va reunir una àmplia representació de la base de l'Igualada Hoquei Club.
Pel que fa als resultats esportius, el Folgueroles va guanyar en prebenjamins; l'Igualada HC A, en alevins; l'Igualada HC D, en juvenils de primer any i el CP Voltregà, en juvenils de segon any. Ja en l'última jornada, el CP Manlleu va derrotar el CH Farners en benjamins i l'Igualada HC A es va proclamar campió tant en infantil de segon any, com en júnior, amb la qual cosa va tancar el torneig amb quatre títols.
Entre els altres equips participants també hi va haver el Manlleu, el Vilafranca, el Vilanova, el Sant Cugat, l'Olot, el Farners, el Vendrell, l'Horta, el Vila-seca, el Bell-lloc o el Prat. El caràcter internacional el va mantenir la presència del Mérignac de França i del Gatikako Iusturi d'Euskadi. Més enllà del resultat, la vocació formativa i de convivència del torneig va ser el més important.
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