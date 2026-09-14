Trial
Àlex Canales, de la Pobla de Claramunt, puja al tercer lloc de l'estatal de trial
El pilot anoienc ocupa també el tercer graó del podi en la prova disputada a la vila corunyesa de Vimianzo
El pilot de la Pobla de Claramunt Àlex Canales va quedar tercer en el penúltim cap de setmana del Campionat d'Espanya de trial, que es va disputar a la localitat corunyesa de Vimianzo. Amb aquest resultat, l'anoienc de Montesa i del Moto Club del Baix Berguedà, escala fins a la quarta posició del certamen, a falta de només dues proves, les que es disputaran el 24 i el 25 d'octubre a Ripoll.
La victòria va ser per al líder del campionat, el basc Jaime Busto, amb Beta, que va fer 18 punts de penalització i una segona volta excepcional, amb només una petita errada. Va treure molta diferència al segon, el pilot de Repsol Honda, i company de Toni Bou, Gabriel Marcelli, que va finalitzar amb 40 punts.
Canales es trobava a només un punt de Marcelli després de la primera passada, però va cedir més terreny en la segona i, finalment, va totalitzar 46 punts, que li van permetre pujar al tercer graó, just per davant d'un altre pilot de casa nostra, l'abrerenc Gerard Trueba, que va finalitzar quart.
En la general, aquest resulta va permetre a Canales ascendir fins a la tercera posició del campionat, superant Miquel Gelabert, amb 65 punts per 60 del seu rival. L'anoienc ha obtingut a Galícia el seu millor resultat de la temporada després de les quartes posicions obtingudes en les dues proves de Pobladura de las Regueras (Lleó) i en la de Gironella i la cinquena de Sigüenza.
Trueba és cinquè, amb 51 punts. Aquest quart lloc també marca el seu millor resultat, que fins ara éra dos cinquens a Pobladura. En la zona davantera de la classificació, Busto té 97 punts pels 88 de Marcelli.
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