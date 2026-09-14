Antonelli, flamant primer guanyador al nou Madring
El pilot italià va prolongar la seva ratxa i va sumar la seva vuitena victòria de la temporada, per davant de Max Verstappen i Lando Norris en l’estrena del circuit urbà de la capital espanyola.
Laura López Albiac
Kimi Antonelli està en ratxa i continua llançat pel seu primer títol mundial. Insaciable, als seus 20 anys, el pilot italià es va convertir ahir en el primer vencedor de la Fórmula 1 al nou Madring, que es va estrenar com a escenari del Gran Premi d’Espanya amb una carrera que va donar més joc de l’esperat, malgrat que els punts d’avançament brillen per la seva absència i hi ha marge de millora en el futur.
Hi va haver tensió a la sortida i també entre els pilots espanyols. Sancions, estratègia, un cotxe de seguretat crucial i un abandonament il·lustre per part de Lewis Hamilton. Situacions que van donar color a la tornada de la F1 a Madrid, 45 anys després. Però va faltar intensitat i per moments, la carrera es va tornar soporífera.
Almenys, Max Verstappen i Lando Norris es van batre en un emocionant duel final per la segona posició del podi, que es va decantar a favor del tetracampió, malgrat que el McLaren va volar en el traçat de la capital. Va guanyar el de sempre, Antonelli, que ja suma 292 punts i reforça el seu liderat. Russell, cinquè, està a 81 punts del seu company, i Hamilton, a 101.
Norris, a pole per tercera vegada aquest any, no va fallar a la sortida, malgrat la pressió d’Antonelli, molt agressiu, que per dues vegades li va guanyar la posició i va haver de tornar-se-la després de saltar-se el primer revolt i una altra a continuació. Verstappen, que també es va obrir per fora de pista per escapolir-se de l’assetjament de Hamilton, va veure el buit i va sorprendre Kimi amb una maniobra de pura astúcia.
Però Red Bull va calcular les conseqüències de l’incident previ amb Hamilton i va indicar a Max que tornés la posició al de Ferrari per evitar una sanció. El tetracampió va caure de la segona a la cinquena posició, mentre Lewis començava a patir amb els frens. Després de fer set voltes, no va tenir més remei que retirar el seu cotxe en un nou cop per a Ferrari després de l’infaust cap de setmana davant dels tifosi a Monza.
Tota la sort que va tenir Antonelli va faltar a Norris, que liderava amb cinc segons de marge sobre l’italià, a un ritme endimoniat amb el McLaren, el cotxe més ràpid al Madring, però es va trobar amb el cotxe avariat de Lance Stroll i un virtual safety car en plena recta de meta, sense marge per entrar a boxes, com sí que van poder fer els seus directes rivals, Antonelli i Verstappen.
La ruïna de Lando
McLaren va contribuir a la catàstrofe al cridar al garatge a Norris una volta més tard, ja sense cotxe de seguretat. A més, va ser una parada lenta, a l’encallar-se una roda i Lando va perdre vuit preciosos segons, tornant a pista cinquè i ja sense cap possibilitat de lluitar per la victòria.
Leclerc va heretar el liderat provisional i va comandar la carrera somiant amb una estratègia a una parada que va resultar impossible. La seva stint amb pneumàtics durs es va prolongar durant 47 voltes, però la fuga del monegasc va acabar a vuit voltes del final, quan va haver de rendir-se i parar per muntar goma tova, que només li va valer per aguantar Russell i acabar quart.
Antonelli va culminar un altre diumenge de glòria per convertir-se en el primer guanyador de la Fórmula 1 al Madring i sumar la seva vuitena victòria d’una temporada en què res ni ningú sembla capaç de frenar-lo en la cavalcada al títol mundial 2026. El jove pilot de Mercedes va pujar al podi amb Max Verstappen i Lando Norris, que si no fos pel llast al pitstop, hauria sigut inabastable amb el McLaren.
Carlos Sainz, sancionat per tenir una topada amb Fernando Alonso, no va acabar la carrera a casa, davant la seva afició, mentre que l’asturià va creuar la meta en una discreta 17a posició.
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