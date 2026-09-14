Olimpisme
Barcelona ret homenatge al manresà Pere Miró pel seu paper clau dins de l'olimpisme
L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha entregat la medalla al mèrit esportiu al fill predilecte de la capital bagenca davant d'una important delegació de la ciutat
Iker Kind
El manresà Pere Miró va ser una de les figures clau perquè es poguessin tirar endavant els Jocs Olímpics de Barcelona 92. La seva trajectòria professional ha estat sempre vinculada a l’esport, tant en l’àmbit més local com en l’internacional. És per això que la ciutat de Barcelona ha decidit atorgar-li la Medalla d’Or al mèrit esportiu per tota la seva feina durant les darreres dècades.
Els seus inicis es remunten al Club Natació Manresa, on va jugar a waterpolo, i va acabar ocupant càrrecs de gran responsabilitat dins del Comitè Olímpic Internacional (COI). Al llarg de trenta anys, ha estat director de Solidaritat Olímpica, director de Relacions amb els Comitès Olímpics Nacionals i, finalment, director general adjunt del mateix organisme.
«Pere Miró és una persona afable, amb una naturalitat increïble. És un dels catalans més universals que hem tingut, amb més rellevància. El 1992, tenia una responsabilitat que encara fa venir vertigen. Organitzar uns Jocs amb tothom pendent de nosaltres. Per als que hi eren, saben què va significar. Va ser la unitat més extraordinària que mai ha tingut aquesta ciutat. el Pere era allà, com també Pasqual Maragall i tanta altra gent que van fer que tot semblés més fàcil», ha assegurat el periodista Jordi Basté.
Durant els Jocs Olímpics de l’any 1992, va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona i membre de l’equip directiu. Les seves decisions encara es recorden avui dia, contribuint de manera decisiva a un dels moments més rellevants de la història contemporània de la ciutat. El seu lideratge també ha estat fonamental per garantir l’accés a l’esport als països en vies de desenvolupament.
«L’esperit olímpic continua viu a Barcelona, i és gràcies a persones com Pere Miró», ha assegurat Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que es va encarregar de lliurar-li la Medalla d’Or. També hi van ser presents Alejandro Blanco, president del COE, Joan Antoni Samaranch, vicepresident del mateix organisme, i Thomas Bach, que va ser president del COI i de qui Pere va ser assessor especial.
«És un privilegi poder parlar d’ell des d’una perspectiva internacional. Des d’aquesta perspectiva, els puc confirmar que Pere ha deixat empremta. La seva trajectòria olímpica va començar a Barcelona, als Jocs Olímpics. Aquelles olimpíades van transformar la ciutat i la vida de Pere. Durant tres dècades, va ser una de les persones més importants del COI. Va donar la volta al món i coneixia millor que ningú els 206 comitès olímpics nacionals», ha destacat Thomas Bach.
Alejandro Blanco també ha volgut elogiar la trajectòria de Pere Miró. «És un gran honor per a mi ser aquí. Avui es premia una trajectòria que va més enllà dels càrrecs, avui premiem la seva manera d’entendre l’olimpisme i d’ajudar tothom a trobar una solució. Per això, és un dels grans ambaixadors de la filosofia olímpica, que no consisteix només a fer campions, sinó a contribuir a formar millors persones, a parlar amb propietat del que és la igualtat i a integrar totes les ciutats del món».
Finalment, el mateix Pere Miró ha rebut la Medalla d’Or i va cloure l’acte amb un emotiu discurs. «Durant els meus 15 anys a Barcelona, vaig poder veure com l’esport és un vehicle transformador d’una ciutat i una eina única d’integració. He de donar les gràcies a totes les persones que han estat al meu costat, a la meva família, als grans líders que he conegut, i també als equips dels quals he format part».
Subscriu-te per seguir llegint
- Bandera vermella a diferents platges del Tarragonès per la presència de dragonets blaus
- “El risc del carst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Pedro Sánchez i els seus ministres falten a la cita amb la Fórmula 1 i els Reis
- Necrològiques del diumenge 13 de setembre de 2026