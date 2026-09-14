Enric Mas, Vueltai trampolí al Tour
El Movistar s’imposa en una carrera de tres setmanes al cap de set anys de la victòria de Carapaz al Giro amb el desig que el triomf impulsi el corredor mallorquí a tornar a la ronda francesa.
El dia somiat d’Enric Mas va començar en un hotel de Granada envoltat de la família i dels amics. Feia petons als seus dos fills, abraçava la seva dona i tots es feien fotos a la recepció de l’establiment. Els corredors del Movistar sortien a passejar amb les seves parelles i Eusebio Unzué, el mànager de l’equip, atenia els convidats, un munt, entre els mateixos de Telefónica i els dels patrocinadors de l’equip.
Auxiliars, tècnics i ciclistes es fotografiaven plegats davant l’autocar de l’equip. Faltaven només unes hores perquè es confirmés el triomf d’Enric Mas, que va guanyar amb valentia, control i intel·ligència una Vuelta que estava escrita per a Tadej Pogacar.
Però va saber aprofitar l’oportunitat que li va donar la desgraciada caiguda de l’astre eslovè i, en comptes de vestir simbòlicament un jersei vermell que podia estar enverinat, ja va guanyar en Aitana l’endemà de la caiguda de Pogacar. Aleshores va començar un control absolut de la carrera ajudat pels companys del Movistar i només va haver d’estar pendent dels moviments, que tampoc van ser tants, de Primoz Roglic.
La contrarellotge de Jerez hauria pogut ser un martiri i es va convertir en la taula de salvació del ciclista mallorquí, que pràcticament va deixar la prova sentenciada en terres gaditanes.
L’última etapa no va presentar problemes per a Mas, sobretot després que es va neutralitzar –no se sap ben bé per què: no feia gaire vent ni plovia– l’última volta al circuit al voltant de Granada. Va guanyar el noruec Tobias Johannesssen, cosa que no va representar cap problema a Mas, que ja s’havia despertat del son.
"És impossible guanyar una carrera com la Vuelta sense patir, però ho he passat molt bé". A l’equip, tots van disputar l’última etapa vestits de vermell –cotxes i tot– convençuts que havien recuperat el timó del ciclisme espanyol guanyant una ronda per etapes després del Giro del 2019 amb Richard Carapaz.
En set anys només els equips més potents –UEA, Visma, Red Bull i Netcompany Ineos– han sigut capaços d’adjudicar-se una gran volta, i el Movistar ha trencat l’hegemonia. L’únic conjunt de la taula mitjana del ciclisme que ho ha aconseguit amb la meitat de pressupost que els equips dominants. Mas ha guanyat una Vuelta 12 anys després d’haver-ho fet Alberto Contador com a últim espanyol.
Ara disputarà el Mundial de Mont-real, el Giro de l’Emília i la Llombardia abans de fer vacances. Al Movistar no el pressionarà ningú perquè corri el Tour 2027, una carrera de la qual es va absentar aquest any amb la sensació que no hi tornaria més. No se sentia a gust, veia el podi impossible, se li entravessava la muntanya i sobretot queia.
L’accident de l’any passat li va provocar una tromboflebitis a la cama esquerra que el va obligar a operar-se i li va fer perdre la Vuelta. La idea és que el triomf d’ara li serveixi com a trampolí en l’eterna idea de lluitar pel podi del Tour, sabent que mentre hi participi Pogacar la victòria és impossible.
El Movistar vol que Mas acapari tot el protagonisme mediàtic, que, a més, podrà compartir amb Paula Blasi si finalment es confirma el fitxatge de la corredora catalana. Té contracte fins a finals del 2028, just quan acaba el patrocini de Telefónica, un cicle que arriba al final, com va representar l’acord amb Reynolds a l’inici de la vida d’aquest equip, després amb Banesto i després amb Caisse d’Epargne. Es treballa fort per trobar un relleu.
L’accident de Pogacar
La Vuelta, una carrera que va canviar totalment després de l’accident de Pogacar, també ha sigut la prova que ha servit per a l’enlairament de José Joaquín Rojas com a tècnic principal de l’equip i en la qual el Movistar ha recuperat el vell caràcter de controlar una carrera i enviar unitats al davant que després poguessin ajudar Mas en els quilòmetres finals, un paper que Raúl García Pierna ha executat amb mestria durant tota la competició.
Pogacar va estar nou dies en acció, va guanyar tres etapes i sempre va vestir de vermell, però tal com recalquen a Movistar només un corredor li va plantar cara i fins i tot va ser capaç de superar-lo als metres finals de l’ascens al Bartolo, amb distància pel mig, en l’etapa castellonenca de la carrera. I aquest corredor va ser Enric Mas, que es reivindica des del seu equip per donar més valor a la victòria d’aquest ciclista mallorquí de 31 anys, la millor de la seva carrera esportiva.
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