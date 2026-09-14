Enuig monumental d’Alonsoamb Sainz: "¡M’ha arraconat!"
QUERALT UCEDA
Ja ho advertien diversos pilots abans de l’inici del cap de setmana a la capital espanyola: Madring no perdonaria ningú. Un traçat complex que s’intuïa que podia deixar col·lisions i accidents. Però el que no esperaven els fans espanyols de la Fórmula 1 és que fossin els seus pilots locals els que xoquessin entre ells. I així va passar.
Fernando Alonso era 18è i tenia per davant Sainz. Bé és sabut que l’Aston Martin no és, ni de lluny, el millor cotxe de la graella, però sí que tenia un millor rendiment que el FW48 en revolt. Conscient d’això, l’asturià es va llançar per l’interior del cinquè revolt. I el madrileny li va tancar la traçada, deixant sense prou espai Alonso, que va haver de frenar. Va ser llavors quan al 5 va tocar el lateral esquerre de l’aleró davanter de Fernando, danyant-lo. I va ser en aquell moment, quan els espectadors van poder ser testimonis del seu enuig a través de la ràdio. "¡M’ha arraconat contra el mur!", es queixava el bicampió. "A la sortida s’ha xocat contra dos cotxes i ara m’ha arraconat a mi contra el mur en la frenada", deia, visiblement enfadat.
Aprofitant un cotxe de seguretat, Fernando va haver d’entrar amb l’AMR26 al box per canviar l’aleró davanter, perdent temps. Per la seva banda, al madrileny li va caure una sanció de cinc segons i finalment va acabar abandonant, mentre que Alonso va finalitzar a la 17a posició.
"Ha sigut una carrera difícil. Crec que no teníem el ritme necessari, així que al final hem acabat en la posició que ens mereixíem. Ens hem vist empesos contra el mur al cinquè revolt", va expressar el d’Oviedo després de la carrera a Madring. Sainz, per la seva banda, després d’abandonar, va lamentar la sanció rebuda pel contacte amb Alonso. "Ens hem tocat, s’ha queixat per la ràdio i ha aconseguit que em penalitzin, així que si és el que volien, ho han aconseguit", va sentenciar.
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