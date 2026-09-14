Europa recupera la corona a la Copa Solheim de golf
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NICOLAS TUCAT
Europa torna a ser la reina de la Copa Solheim després d’imposar-se ahir als EUA per 15-13, el seu novè títol en 20 edicions, després d’una última jornada a Cromvoirt (als Països Baixos) en què el combinat capitanejat per Anna Nordqvist va ser superior en els individuals. Carlota Ciganda i Julia López van guanyar els seus punts.
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