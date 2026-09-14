Flick: "El primer gol va ser per culpa meva"
El tècnic del Barça assumeix la seva part de responsabilitat en el triomf empinat d’un Barça en què Xavi Espart continua consolidant-se al lateral esquerre. El del planter de 19 anys va marcar, va cometre un error just abans de ser substituït, i va veure com el seu entrenador l’excusava.
Laia Bonals
Va golejar entre els defenses, fins a tres a la frontal de l’àrea, mantenint la pilota enganxada a la bota. Ell mateix va ser un dels primers a iniciar la jugada que acabaria segellant. Menys de cinc minuts de partit i Xavi Espart es va situar sobre la línia per portar la pilota al fons de la xarxa. Va eclosionar el jove de La Masia sobre la gespa del Ciutat de València. Tot l’equip ho va celebrar. Era el seu primer gol amb la samarreta del Barça.
Aquesta temporada viu Espart la seva primera experiència al primer equip blaugrana com a jugador de ple dret i per a res ho està semblant. Amb el dorsal 12 a l’esquena s’ha fet un lloc no només al vestidor, sinó a l’onze de Hansi Flick. L’entrenador ha apostat per ell des que el curs es va posar a caminar per cobrir la posició de lateral esquerre, passant per davant de Cancelo i Balde, amb qui Flick ja ha deixat clar que no compta.
I, partit rere partit, Espart no para de donar-li arguments perquè continuï fent-ho. Ha meravellat molts amb el seu talent i desimboltura, amb la seva verticalitat i ritme en els partits. Sempre adequat i fi, compromès tant en defensa com en atac. Ha sortit d’inici en els cinc partits disputats fins al moment a la Lliga, incloent la victòria eficient contra el Llevant, on va firmar el gol que va celebrar besant-se l’escut. Perquè Espart és un jugador de La Masia, de la ja icònica i esperançadora generació del 2007, com Lamine Yamal i Pau Cubarsí.
El de Vilassar de Mar té l’etiqueta de revelació ja consolidada. "El míster està demostrant la seva confiança en Espart. Estem molt contents amb ell. Ha de continuar treballant. Ningú es pot adormir perquè hi ha molta competència a l’equip", va recalcar Eric Garcia després del partit. Així com Hansi Flick va posar en valor el bon moment d’Espart: "Ara mateix ho està fent bé. Tècnicament és bo, tàcticament també. Està al cent per cent físicament i ho demostra", va afegir, a més d’assumir ell mateix la culpa del primer gol encaixat pel seu equip, després que Espart fes una mala passada a Christensen. "El primer gol que vam encaixar va ser per culpa meva, completament. Espart va tenir algunes rampes i va demanar sortir, però li vaig dir que esperés a la següent jugada. Si l’hagués substituït abans, no hauríem encaixat aquest gol".
Candidat al Golden Boy, Xavi Espart juga com si portés temps formant part de l’elit. Sense complexos, amb desimboltura, com tots els de la generació del 2007 que estan meravellant.
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