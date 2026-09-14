Gresini homenatja l’enyorat Simoncelli
E. P. R.
Hi ha morts, hi ha pèrdues, desaparicions, dolors que no s’obliden ni tan sols amb el pas del temps. Al Mundial de motociclisme li passa amb la mort d’algun dels seus pilots. Tots els qui han tingut accidents mortals continuen a les ments dels 1.500 habitants del pàdoc, però, no ens enganyem, uns més que d’altres.
Marco Simoncelli, el pilot que admirava el món i deixava bocabadats tots els ídols d’aquest esport, va patir aquell mortal accident a Sepang (Malàisia) el 23 d’octubre del 2011, amb tan sols 24 anys. Aquell sinistre va començar a canviar el destí del campionat. Es van canviar algunes normes, va augmentar la seguretat i, sobretot, es va crear el fabulós i efectiu equip mèdic d’intervenció immediata (a la pista), que dirigeix el doctor Ángel Charte.
Ahir, a Misano, al circuit Marco Simoncelli, de Rimini, rebatejat amb el seu nom el 2012, l’equip del desaparegut campió italià Fausto Gresini, ara dirigit per la seva vídua Nadia Padovani, va protagonitzar un emotiu homenatge. Ho va fer juntament amb Àlex Márquez i Fermín Aldeguer al vestir-se tots, motos, pilots, enginyers i mecànics amb els colors del San Carlo Honda Gresini, del 2011. "Aquests colors et posen la pell de gallina, tant a mi com a Fermín". "És un homenatgebonic i emotiu", va admetre Àlex Márquez.
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- “El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats