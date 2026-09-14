Motocròs
Guillem Farrés, de Balsareny, és a un pas del títol mundial de MX2 de motocròs
El bagenc obté una quarta i una primera posició a la Xina, la qual cosa el va deixar segon en el total, i arribarà a la prova final d'Austràlia, el proper cap de setmana, amb 48 punts de marge i 60 en joc
Regió7
El pilot balsarenyenc Guillem Farrés (Triumph) és a una passa d'aconseguir el títol de campió del món de motocròs en la categoria de MX2. Ho anirà a buscar a la cursa que es farà la matinada de diumenge a Darwin, a Austràlia, on hi ha 60 punts en joc quan ell, ara mateix, en té 48 al capdavant de la classificació. Només el seu company d'equip, el sud-africà Camden McLellan, el pot desposseir d'un títol que sembla mol lligat.
En l'última prova, Farrés va guanyar la primera màniga i va quedar quart en la segona, la qual cosa el va deixar en el segon lloc total, enmig d'una gran calor i humitat al Gran Premi de la Xina, disputat a Xangai. Des de la primera sessió es va mostrar ràpid. Va ser tercer en els entrenaments lliures, segon en els cronometrats i es va imposar en la màniga classificatòria, en què va sumar deu punts addicionals després de liderar totes les voltes.
En la primera cursa oficial, va quedar fora dels cinc primers en l'arrencada, però va saber fer diversos avançaments per situar-se tercer. Amb el duet del capdavant, format per l'alemany Simon Längenfelder (KTM) i el belga Liam Everts (Husqvarna) en el punt de mira, es va emportar amb ell un McLellan que el va superar al final. Una mala acceleració i la pèrdua de tracció de la roda de darrere el va fer caure, però va salvar la quarta posició final.
En la segona cursa, va arrencar molt bé i això li va permetre situar-se segon, darrere de Längenfelder. En la segona volta, el va avançar en el mateix punt on havia passat a davant d'un altre belga, Sacha Coenen, en la prova inicial. El germànic va respondre i va iniciar-se un duel entre tots dos que es va decantar a favor de Farrés. A més, Längenfelder va caure i McLellan va sumar punts importants en ser segon.
La quarta i la primera posició el van situar segon en el podi definitiu. És el seu tercer top-3 seguit, el tretzè de la temporada i arriba en un moment definitiu, amb l'objectiu molt a prop, si no comet cap errada greu.
Després de la prova, va recordar que "em vaig poder endur la màniga classificatòria, però en la primera cursa la sortida no ha estat gaire bona. M'he pogut posar segon, però el Camden m'ha avançat i he tingut una petita caiguda quan faltaven tres voltes. Malgrat això, he acabat content".
En la segona prova, "he pogut sortir millor, he estat agressiu en les primeres voltes per intentar passar al lideratge i així ha estat. Tot i que els de darrere eren a prop, he pogut gestionar bé la pressió per aconseguir la victòria". Va afegir que "ser segon al Gran Premi de la Xina mai no és fàcil, motiu pel qual estic content i amb ganes ja d'arribar a Austràlia" i assegurar el campionat.
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