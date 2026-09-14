FC Barcelona
Lamine Yamal: «Mbappé i jo som els dos millors, però crec que aquest any la Pilota d’Or me la mereixeria jo»
L’astre de Rocafonda serà el gran convidat del pròxim ‘Universo Valdano’ de Movistar en una entrevista que es publicarà el dia 18
Sergi Capdevila
El duel per la Pilota d’Or 2026 està més emocionant que mai. I el tema s’està començant a escalfar ràpid. Lamine Yamal és un dels grans candidats a obtenir-la després de guanyar la Copa del Món 2026, mentre que Kylian Mbappé, que va ser el màxim golejador del torneig i ‘pitxitxi’ de la Lliga, ja es va postular l’altre dia. La ‘campanya’ ha arrencat i cada un juga les seves cartes.
La frase abans del Feyenoord
«Primer de tot, no depèn de mi, sinó de vosaltres. L’any ha sigut increïble, amb el Barça i la selecció. Tinc moltes possibilitats, perquè he fet un gran any». Després va afegir: «No crec que necessiti fer campanya. Estic orgullós d’haver guanyat el Mundial i LaLiga. No puc demanar més. Hi ha jugadors que tenen un nivell increïble», va dir en roda de premsa abans del Barça-Feyenoord.
En aquesta línia i a tall d’anècdota, el ‘10’ va fer referència al fet que Ousmane Dembélé no l’ha inclòs en la seva travessa particular per a aquest premi a millor jugador del planeta: «És amic del Kylian, ¿no? [rialles]. No m’importa. Estic content amb l’any que he fet. Quan m’he enfrontat als dos, he guanyat. M’avinc molt bé amb l’Ousmane. Estic content amb l’any que he fet».
Declaració a ‘Universo Valdano’
El 26 d’octubre serà la gala a Londres en el 70è aniversari del certamen. Lamine Yamal, que l’altre dia va dir que no pensava fer cap campanya i que creia que els seus arguments estaven bastant clars, parla per a ‘Universo Valdano’, de Movistar, i aquesta vegada sí que és més clar i directe sobre qui pensa que hauria de guanyar.
L’entrevista s’emetrà de manera íntegra el 18 de setembre, però tenim ja un aperitiu més que interessant: «¿A qui l’hi donaria jo? Al millor jugador del món. ¿A qui l’hi donaran? Això és una conversa molt llarga. Crec sincerament que els millors del món potser som els dos, però aquest any me la mereixeria jo. Per a mi som jo i Mbappé els millors, tothom que veu els partits ho sap».
El Mundial i les ganes de més
«Per a un altre jugador, amb el meu rendiment hauria sigut un gran Mundial, però no per a mi. Tinc moltes ganes que arribi el següent», aclareix Lamine, ‘picat’ de cara a la pròxima cita mundialista. «Hi ha hagut jugadors històrics com Messi, Cristiano, com Diego, que no ho van poder veure. Però jo crec que mai tan aviat s’havia guanyat tant. La gent pot pensar que en algun moment em relaxaré. Però jo sé que tinc mil coses per fer per quedar-me en la història del futbol».
Per la seva banda, Mbappé va comentar fa uns dies el següent: «Sempre he pensat que la Pilota d’Or havia de premiar un jugador diferent. Per descomptat que hi ha el component col·lectiu, i és important, perquè el futbol és un esport col·lectiu. Però és un trofeu individual», va argumentar. I va ser encara més contundent al valorar la seva temporada: «Crec que aquest any he fet coses diferents. Per això considero que puc guanyar-lo».
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