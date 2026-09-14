‘Madring City’ va ser un gran parc d’atraccions
L’estrena del circuit madrileny, presidit pel Rei i visitat per desenes de vips, va ser un rotund èxit organitzatiu i logístic. Les grades es van omplir d’aficionats que, més que una carrera, van viure una àmplia experiència d’oci. En l’àmbit esportiu, la pista demana alguns retocs.
Kimi Antonelli va guanyar la carrera ampliant el seu avantatge al capdavant del Mundial i els espanyols van executar un previsible desastre: Fernando Alonso va quedar penúltim i Carlos Sainz va ser un dels quatre que no va acabar. Hi va haver els avançaments que es preveien (molt pocs) i molts menys accidents (cap) dels previsibles. I fins aquí tot el contingut sobre fórmula 1 que recull aquesta crònica.
Perquè sí, l’automobilisme és el que justifica tot el que s’ha viscut aquest cap de setmana a Madring. Però no és l’únic important que ha passat aquí. Potser ni tan sols sigui el més important, perquè fa temps que la indústria de l’esport evoluciona de la mera organització de proves competitives cap a l’oferta d’experiències en les quals l’activitat esportiva és simplement un eix sobre el qual construir un tot infinitament més ampli.
Pocs dubtes queden que Madrid i Madring han aconseguit un èxit rotund en aquest aspecte. Era la primera edició del GP d’Espanya en aquest circuit semiurbà i tot ha sortit com si aquí s’organitzés un sarau d’aquest estil cada cap de setmana. Els lògics temors –perquè la construcció del circuit i la posada a punt de les instal·lacions anaven ajustadíssimes– que Ifema no arribés a temps en molts aspectes no només resulten ara injustificats. La primera sensació és que Madring ha brillat en un món, el de la fórmula 1, en què l’estàndard és elevadíssim.
Carretera sense embussos
Els dispositius de mobilitat han funcionat a la perfecció. El metro, amb una parada al costat de la recta principal, ha absorbit la gran majoria de les 353.000 visites que va rebre el circuit entre divendres i diumenge. Els que van triar el cotxe per acudir a Madring van trobar carreteres infinitament més tranquil·les que qualsevol dia feiner en aquesta zona de la ciutat. Més enllà de les lògiques queixes de veïns pel soroll i alguna alteració d’accés, el gran premi no ha generat afectacions negatives per a la resta de la ciutat.
Els que segueixen presencialment la fórmula 1 per tots els racons del món lloen la zona de pàdoc desplegada pels organitzadors, la més gran del calendari. Durant aquests dies, el cor del circuit ha funcionat com una petita ciutat independent, Madring City, la podríem anomenar. Una contínua i ordenada desfilada de pilots, empleats d’equips i del gran premi, periodistes, convidats i vips amb qualsevol necessitat al seu abast.
L’organització va adornar l’escena amb cares famoses que permetien connectar el producte de la fórmula 1 amb altres públics. Per això hi va assistir quasi tota la plantilla del Reial Madrid (va faltar-hi Mbappé): José Mourinho, Luis de la Fuente, Diego Simeone, Aymeric Laporte i Florentino Pérez i Enrique Cerezo, presidents del Reial Madrid i de l’Atlètic, respectivament. També la d’esportistes com Rafa Nadal i Ana Peleteiro, la de cantants com Luis Fonsi i Lola Índigo al costat de la seva parella, l’estrímer Illo Juan, a més de desenes d’influencers disposats a promocionar l’esdeveniment entre els seus seguidors. La llista és inesgotable i ompliria tota la pàgina.
Calor i crema solar
Fora de les zones més privilegiades, dels plats de pernil ibèric i de la convivència amb els pilots, s’amuntegaven les fan zones amb música, gastronomia –no es podia portar menjar de casa, focus de lògiques queixes–, activitats d’oci i fins i tot una gran nòria davant la Ciutat Esportiva del Reial Madrid. Un gran parc d’atraccions amanit amb dispensadors de crema solar per mitigar els 35 graus de radiant sol als quals es va arribar durant una jornada en què Madrid –i, per extensió, Espanya– va mostrar al món el seu múscul per organitzar grans esdeveniments.
Conscient de la repercussió internacional de l’esdeveniment, la casa reial va decidir desplegar una presència de primer ordre amb la princesa Elionor i la infanta Sofia acompanyant el seu pare, el rei Felip VI. El Govern, en canvi, va plantar la fórmula 1 i el monarca: ni Pedro Sánchez ni cap dels seus ministres va acudir a Madring. En canvi, sí que es va veure José María Aznar i Ana Botella pel pàdoc.
La paternitat política de l’esdeveniment, és clar, explica en part l’absència governamental. El PP, a través de la Comunitat de Madrid d’Isabel Díaz Ayuso i l’Ajuntament de José Luis Martínez-Almeida, ha liderat un projecte que aprofundeix en la miamització de la capital i dels seus esdeveniments. Per a tots dos és una jornada d’eufòria, a expenses que els números quadrin, com va quedar promès. El record del que ha passat amb l’F1 a València fa uns lustres convida a la prudència en aquest apartat.
Hi haurà coses per ajustar de cara al 2027, és clar, però l’objectiu que Madring estableixi un nou estàndard en el calendari europeu sembla ben encaminat. Revisar la visibilitat d’algunes de les entrades de certes grades i retocar la pista per facilitar els avançaments potser són els primers encàrrecs de la llista. Per ser la primera vegada, no està gens malament.
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