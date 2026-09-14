Márquez es posa líder del Mundial després d’una exhibició a Misano
Va sortir de Mugello, fa diversos mesos, a 102 punts del líder de llavors, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia). Ahir, a Rimini, el nou vegades campió del món es va tornar a posar al capdavant.
Sis espanyols entre els sis primers d’un gran premi, no s’havia vist mai: Marc Márquez, Àlex Márquez, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Jorge Martín i Raúl Fernández. Els germans Márquez Alentà, de nou, reis de MotoGP. El campió i el subcampió del món van protagonitzar ahir, a Itàlia, una autèntica exhibició en què van dominar la cursa amb una autoritat increïble.
El més gran dels Márquez (Ducati) va aprofitar una badada de l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia), que va caure al tretzè revolt de la primera volta, tot just agafar la sortida, per deixar el comandament a Il Cannibale, que, posteriorment, va haver de suportar l’atac de Jorge Martín (Aprilia), llavors líder del campionat, amb un lideratge de cursa que no va durar més que unes voltes. E.T. li va fer un interior, d’esquerres, és clar, i va recuperar el comandament per no deixar-lo anar en cap de les restants 15 voltes.
El seu germà Àlex, subcampió de MotoGP i prodigiós durant tot el cap de setmana, va rodar sempre a mig segon de Marc, però no va ser mai una amenaça per al nou vegades campió del món, que va aconseguir el seu cinquè ple de victòries amb 37 punts: Hongria, Brno, Alemanya, Aragó i San Marino.
"Gairebé no m’ho puc creure. No em sembla real. No fa gaire, en l’última visita a Itàlia, vaig sortir a 102 punts del líder i ara comparteixo aquesta posició amb en Jorge. És veritat que queda molt, però és molt reconfortant estar en aquesta posició", va continuar Marc davant el micròfon de MotoGP TV. "Va quedar demostrat que no pots badar. Si bades, et passa com a Marco (Bezzecchi): caus i no saps com. Lluitem un munt d’extraordinaris pilots i motos per la victòria, el podi i el títol. Quan va caure en Marco, em vaig quedar una mica col·lapsat. Em vaig confiar, com ja em va passar dissabte en la cursa a l’esprint i em va passar en Jorge. Però em vaig poder recuperar i guanyar".
Márquez ha reconegut sentir-se molt orgullós, no tant de la victòria, que sí, ni tan sols del lideratge, que també, com d’haver aconseguit el ple al 37 en un traçat de dretes, és a dir, en un circuit "poc propici al meu pilotatge" i, sobretot, davant un rival tan fort com l’italià Marco Bezzecchi, que era "clar favorit a la victòria".
L’italià va avisar després de la cursa que no està pas tot perdut. "Després de set curses no tens a la butxaca res, però tampoc després de catorze. Al final encara queden moltes curses. No vaig pensar mai, després de les primeres set, que ja tenia un peu dins del títol, i estic segur que en Marc tampoc ho pensa ara", va afirmar.
Mentalitat de campió
Quan van demanar a Marc on és el truc de tant de triomf, de tanta seguretat, d’una remuntada tan espectacular, Márquez va tornar a fer servir la tesi de la reconstrucció del seu físic, del seu pilotatge i, sobretot, dels seus plantejaments en cada cap de setmana. "¿Voleu que us expliqui on s’ha produït el canvi? En la pausa, en la serenitat i, fonamentalment, a treure el cent per cent del cap de setmana. Sense treure el cent per cent de cada entrenament", va explicar, donant a entendre que "es tracta d’enfocar tota la feina, la meva i la de l’equip, a tenir-ho tot a punt per a quan s’apaga el semàfor, dissabte i diumenge".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- “El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats