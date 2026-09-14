Pierre Oriola, del Kids&Us Manresa, i Laia Raventós, del Cadí la Seu, seran a la presentació de la Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa
La gala comptarà amb l'humorista Eva Soriano i el periodista Sergio Perela per donar el tret de sortida a les competicions
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La Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa presentaran aquest dimarts conjuntament les seves temporades 2026-2027, que començaran a finals de setembre i principis d’octubre, respectivament, i que comptaran amb la presència d’algunes de les seves estrelles, entre elles, Pierre Oriola, jugador del Kids&Us Manresa, i Laia Raventós, jugadora del Cadí la Seu.
La gala de presentació de les temporades de les dues millors competicions estatals se celebrarà a partir de les 19.30 hores a la seu d’Endesa, patrocinadora de totes dues, i serà conduïda per l’humorista Eva Soriano i el periodista de DAZN Sergio Perela.
El llistat de jugadors que representarà cada club de la Liga Endesa el formen Nico Laprovittola (Asisa Joventut), Olek Balcerowski (Barça), Guillem Vives (Casademont Zaragoza), Pep Busquets (FIATC Girona), Oriol Paulí (iLERNA Lleida), Pierre Oriola (Kids&Us Manresa), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Paul Jorgensen (Leyma Coruña), Felipe dos Anjos (Monbus Obradoiro), Kyle Kuric (MoraBanc Andorra), Jaime Pradilla (Real Madrid), Dani Díez (Recoletas Salud San Pablo Burgos), Dan Duscak (Surne Bilbao), Dylan Ennis (UCAM Murcia), Willy Hernangómez (Unicaja) i Mario Saint-Supery (Valencia Basket).
Per part de la LF Endesa, hi seran Alba Torrens (Azulmarino Palma), Esther Castedo (BAXI Ferrol), Laia Raventós (Cadí la Seu), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Deva Bermejo (Celta Femxa Zorka), Andrea Vilaró (Durán Maquinaria Ensino), Meli Gretter (Impulso 360 Estepona), Ángela Salvadores (Inversus Gernika Bizkaia), Aina Ayuso (Hozono Global Jairis), Khadija Faye (Mirai Euskotren), Aminata Sangaré (Innova TSN Leganés), Aleksandra Stanacev (Kutxabank Araski), Irati Etxarri (Movistar Estudiantes), Marta Canella (Meins Avenida), Iyana Martín (Spar Girona) i Helena Pueyo (Valencia Basket).
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