La decència, urgent
Lluís Carrasco
Ja n’hi ha prou. Prou. Hi ha coses que, de tant repetir-se, algú intenta convertir en paisatge. Els crits de "puta el Barça i puta Catalunya" (sense cap conflicte al terreny de joc) fa massa temps que s’hi van colant com si fossin una part inevitable de l’espectacle, i no. No ho són. No poden ser-ho. No han de ser-ho. I, entre tots, hem d’extirpar aquest cor vomitiu.
Diumenge, al Ciutat de València, només una setmana després de jugar a Mestalla, la mateixa cantarella. El mateix guió, la mateixa ira, el mateix xiscle de primats perfectament sincronitzat. Una música de barbàrie i incultura que, si ningú no hi posa remei, d’aquí a una setmana apareixerà en un altre racó d’Espanya.
Podeu no suportar-nos pel nostre orgull i la nostra lluita per la diferència. La llibertat permet i incentiva que els uns i els altres no només siguem, sinó que pensem diferent; el que no és acceptable és convertir la intransigència i l’odi en una activitat col·lectiva davant de milers de nens, en directe o per televisió. No parlem d’una opinió, d’una crítica, ni tan sols d’una rivalitat esportiva. Parlem d’insults unànimes carregats de merda, dirigits (sense reacció crítica de la resta d’assistents) a un club, una cultura i un poble pel que és o representa. I això no és rivalitat. Això és una altra cosa.
Nàusea col·lectiva
Per això cal dir prou. Prou de mirar cap a una altra banda. Prou de justificar-ho com a ambient, passió o escalfada. Prou d’acceptar que insultar Catalunya i el Barça formi part de la jornada. Quan la diversió necessita menyspreu i fòbia per funcionar, es converteix en nàusea col·lectiva.
Podem ser diferents. Podem no agradar-nos. Podem fins i tot competir, discutir i fins i tot portar-nos fatal. Això és viure en llibertat. Però una societat decent no s’ha de permetre odiar el divergent per sentir-se unida.
I tu, aficionat, que cada diumenge, de manera individual, necessites cridar i insultar per sentir-te més fort, has de saber que el problema no és el Barça, ni és a Catalunya. El problema ets tu.
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