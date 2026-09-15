Hoquei patins | Pretemporada
Doble victòria de l'Igualada Rigat en un cap de setmana per continuar construint un bloc compacte
El conjunt que dirigeix Marc Muntané va superar el Vila-seca a Les Comes divendres, i diumenge van derrotar el Congrés al Camp de Ferro, tots dos equips de l’Ok Lliga Plata
Regió7
L’Igualada Rigat continua avançant en la seva posada a punt per a la temporada 2026/27. Els arlequinats van afrontar aquest cap de setmana dos nous compromisos de pretemporada davant rivals de l'Ok Lliga Plata que van resoldre amb dues victòries àmplies. Divendres el resultat va ser de 8-2 davant el Vila-seca a Les Comes, i diumenge, 1-6 contra el Congrés al Camp del Ferro. Dos partits que van permetre als de Marc Muntané continuar sumant minuts, provant diferents combinacions i consolidant automatismes abans de l’inici de la competició oficial.
El primer test va ser divendres a Les Comes, davant d'uns 350 espectadors. El Vila-seca que dirigeix Bebo Morales, es va avançar en una acció ràpida mitjançant Sebas Pascual, germà de Matías. L’Igualada va reaccionar ràpidament i, després d’un penal de Mati Pascual al travesser, Joan Ruano va penjar una bola que Àlex Cardil va desviar per restablir l’empat. El duel es va disputar en un format de tres períodes de vint minuts, que va permetre repartir minuts sota pals entre Juanma Carrión, Oriol Codony i Jaume-Arnau Marquès.
Pau Berent va culminar la remuntada després d’una bona assistència de Gerard Riba i, a partir d’aquí, l’Igualada va començar a trobar més fluïdesa en atac. Cardil i el mateix Riba van ampliar diferències abans que el Vila-seca retallés distàncies des del punt de penal per mitjà, novament, de Sebas Pascual. En el tram final, els de Muntané van acabar de trencar el duel. Matías Pascual va signar una bona acció en solitari després d’una assistència de Gerard Oviedo que posava el 5-2. Riba va transformar una falta directa i Cardil i Marc Carol van completar la golejada.
Segon test, segon triomf
El conjunt igualadí va tornar a posar-se a prova diumenge al Camp del Ferro davant el Congrés, i ho va fer mantenint les bones sensacions del duel anterior. Els arlequinats van ser superiors durant bona part del partit i van arribar al descans amb un avantatge de 0-3.
Ruano va obrir el marcador i Iñaki Cabezas, que tornava a la que va ser casa seva durant moltes temporades, va assumir el protagonisme amb dos grans canonades des de llarga distància. A la represa, Cardil va signar un altre doblet en poc més d’un minut per deixar el partit encarrilat. El Congrés va reduir diferències en el tram final, però Carol va tancar el marcador amb l’1-6 definitiu.
El pròxim compromís portarà els anoiencs fins a Olot, on dissabte s’enfrontarà a un altre rival de plata. Serà el mateix escenari on d'aquí a un mes jugarà la Supercopa d’Espanya 2026, que es disputarà el 24 i 25 d’octubre, i que serà la primera gran cita del curs. Els arlequinats s’enfrontaran al Calafell en la segona de les semifinals, mentre que l’altra la jugaran Barça i Liceo.
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