Motor | Ral·lis
Gil Membrado acaba tercer la seva primera temporada al mundial Júnior de ral·lis
El jove pilot d'Olost va cloure en quarta posició el Ral·li de Xile, la darrera prova del campionat, minvat per una bolcada que va patir dissabte i que el van deixar sense opcions al títol
La darrera cita va començar molt bé, però al final no va poder ser. Gil Membrado i el seu copilot Adrián Pérez van lluitar fins a l'extenuació al Ral·li de Xile, però una bolcada en la jornada de dissabte va dinamitar totes les opcions de què gaudien per endur-se l'anhelat títol del Junior WRC en la seva temporada de debut a la categoria base del mundial. Així i tot, el pilot d'Olost no es va donar per vençut i certificant una gran jornada de diumenge es va apuntar quatre scratch consecutius que li permeten segellar el curs amb un millor regust de boca.
Membrado arribava a la darrera prova de la temporada per als pilots del Junior WRC amb 71 punts, a 24 del fins aleshores líder del mundial, Calle Calberg; a 21 d'Ali Türkkan, segon; i amb 10 punts de marge sobre Leevi Lassila, que era quart. La pugna del mundial estava oberta, principalment, als tres primers, ja que la cita al país sud-americà tenia puntuació doble.
El divendres va ser positiu pel pilot d'Olost, que era primer en l'especial que obria el ral·li, només una dècima per davant de Lassila. Una primera posició a la classificació general provisional que va aguantar fins a la quarta especial, en què el pilot finlandès li va aconseguir obrir una mica més de 13 segons al capdavant de la classificació. Una primera jornada que finalitzava amb bones sensacions per a Membrado, que tenia molt a prop les opcions de títol.
Dissabte negre
Però en el món de la competició no es tracta de com es comença, sinó com s'acaba, i el pilot lluçanès va aprendre aquesta dura lliçó de la manera més cruel. La primera especial del cap de setmana ja no va ser ideal per a ell, perdent gairebé 40 segons respecte al seu rival turc al campionat, i veient com ell mateix li robava el segon lloc provisional. Tot just havien començat les desgràcies, ja que en la vuitena i la novena especial es va acomiadar de manera definitiva del títol.
Una bolcada i les avaries mecàniques del seu Ford Fiesta a conseqüència de l'errada li van fer perdre més de nou minuts a la classificació, relegant-lo al cinquè lloc. L'única opció de cara a continuar somiant amb un hipotètic títol era esperar que la resta patís també un infortuni que els fes perdre molt de temps. Una idea que no era forassenyada, tenint en compte que Calberg es va haver d'acomiadar del ral·li després d'un accident a l'última especial de dissabte.
Diumenge de resurrecció
Amb la possibilitat d'arreglar alguns dels components que havien resultat danyats per culpa de l'accident de dissabte, i conscient que les opcions de títol eren remotes, Membrado es va limitar a afrontar cada especial com si fos una final. Sense res a perdre, només buscant el millor temps possible. I el cert és que no li hagués pogut sortir millor.
El pilot d'Olost va apuntar-se les quatre victòries parcials en els trams que es van disputar diumenge, exhibint una resiliència i capacitat d'encaixar els cops poc habitual en un debutant a la categoria. De fet, prova d'aquesta gran versió de Membrado és que en aquestes darreres quatre especials va recuperar més d'un minut al vencedor final de la prova xilena, Leevi Lassila. El finlandès es va acabar imposant amb prou marge davant Türkkan, que amb la desgràcia del lluçanès i la retirada de Carlberg en tenia prou amb superar el lluçanès per proclamar-se campió.
La bona actuació de Lassila el va projectar fins a la segona posició de la classificació general, mentre que el quart lloc de Membrado, sumat a les cinc victòries parcials, van ser suficients per superar Carlberg. El suec, que arribava com un dels màxims favorits, va caure al quart lloc general, ja que només va sumar tres punts gràcies a les tres especials que es va apuntar abans d'abandonar.
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