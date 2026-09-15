Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Premis Regió7Michael J. FoxBurca a LleidaDonanemabChampions al Camp NouMediaMarktKids&Us Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet

L’ACB i la Lliga Femenina es presenten per primera vegada plegades a Madrid

Les dues màximes competicions del bàsquet estatal van obrir el teló en un acte breu i amb un toc d'humor on es van donar a conèixer les principals novetats de totes dues lligues

Els representants dels equips i les autoritats després de la presentació

Els representants dels equips i les autoritats després de la presentació / Alberto Nevado/ACB Photo

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Marc Llohis

Manresa

Madrid ha acollit aquest dimarts al vespre la gal·la de presentació de la Lliga Endesa i la Lliga Femenina Endesa, les dues màximes categories del bàsquet estatal. Una cerimònia que ha comptat amb la presència dels capitans dels dos equips del primer nivell basquetbolístic de la regió central: Pierre Oriola del Kids&Us Manresa, i Laia Raventós del Cadí la Seu.

Un acte en què també s’hi han pogut veure cares familiars per a l’afició manresana com el malagueny Mario Saint-Supéry, en representació del nou projecte del València Basket, o Irati Etxarri, exjugadora del conjunt de l’Alt Urgell durant quatre temporades i que hi ha assistit en representació del Movistar Estudiantes, on ja va jugar la temporada passada.

A més dels representants dels equips, també hi han intervingut els màxims responsables de les dues competicions: Elisa Aguilar, presidenta de la FEB, i Antonio Martín, president de l’ACB. Martín ha destacat que "és trist que sigui notícia que és la primera vegada que ens presentem junts, tenint en compte que som les dues màximes competicions estatals".

Al seu torn, Aguilar ha destacat que "el bàsquet espanyol som una entitat conjunta, parlem sovint amb l’Antonio buscant sempre que el nostre bàsquet continuï sent el millor de tot el continent". La novetat competitiva més destacable és que aquest curs la Lliga Femenina comptarà amb el sistema d’Instant Replay.

Oriola i el "vist" a la seva mare

El punt d'humor de la gal·la l'ha encarnat en primera persona el pivot targarí del Kids&Us Manresa. En el tram final de la presentació, els conductors Eva Soriano i Sergio Perela han plantejat una dinàmica en què els jugadors havien de respondre amb una cartolina verda o vermella a les preguntes o afirmacions que compartien amb ells.

Notícies relacionades

Oriola ha estat dels pocs que ha aixecat la verda quan Soriano ha demanat si havien deixat en "vist" a algú avui. El micròfon ha arribat a les mans del pivot català, que ha explicat que "a la meva mare la deixo en vist moltes vegades. Em truca cada dia, moltes vegades parlem a les cinc de la tarda i em truca l'endemà a les vuit per saber si ja he arribat a l'entrenament...". Soriano ha plantejat que Oriola ha inventat el "ghosting a una mare", i el targarí s'ha defensat compartint que al cap d'un o dos dies li torna les trucades.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents