L’Espanyol vol volar alt contra el Rayo a Leganés
Els pericos, que van vèncer dissabte a Pamplona, busquen avui la segona victòria fora de casa abans de rebre l’Elx. "Anem a buscar el 9 de 9", diu Manolo
Raúl Paniagua
Animat pel triomf incontestable de dissabte a Pamplona (0-2), l’Espanyol afronta aquest dimarts (19.00 hores) el seu segon partit fora de casa en quatre dies. El bloc de Manolo González vol volar alt contra un Rayo que tornarà a jugar a l’exili de Leganés, per la qual cosa es tracta d’una bona ocasió per repetir èxit i mirar cap amunt en una setmana propícia que es tancarà divendres a Cornellà, contra l’Elx.
"És molt difícil guanyar tres partits seguits a Primera, però és el nostre objectiu. Anem a buscar el 9 de 9, és la nostra ambició, sabent que és complicadíssim", va reflexionar ahir el tècnic perico, una mica molest per l’acumulació de duels en aquest inici de curs. "Es juguen tres partits en una setmana i no hem arribat ni a l’octubre. És una barbaritat".
Posició "enganyosa"
Després de caure a Anoeta plantant cara i de triomfar a El Sadar, el quadre perico sembla disposat a deixar clar que les seves prestacions fora de casa seran molt millors que les del curs passat. Evitar la visita a Vallecas també hauria d’ajudar els blanc-i-blaus, tot i que el bloc madrileny va sumar quatre punts en els seus dos xocs a Butarque contra l’Alavés (1-1) i el Racing (2-1). "A les 21 hores de demà sabré si ens ha beneficiat. Ja hi han jugat dos cops i ja hi estan acostumats. És un partit complicat, es jugui on es jugui", va apuntar Manolo, que va recordar la posició "enganyosa" del Rayo, després de visitar el Barça i el Madrid a les jornades 3 i 5.
Elogis a Roberto
El tècnic podria introduir algun canvi, amb opcions per a homes que no van ser titulars a Pamplona, com Calatrava, Moscardo, Lozano o Pere Milla. Amb Bryan Zaragoza es prefereix anar a poc a poc. "Ho marcarà ell mateix. En parlem cada dia. Té clar que quan estigui a punt per jugar més del que està jugant ho dirà. D’aquí poc serà així. S’han de fer les coses amb cap", va explicar el preparador gallec.
A dalt no hi faltarà Roberto, que suma cinc gols en cinc jornades, amb un nivell d’efectivitat extraordinari. "Si continua així l’any que ve serà al City. No és normal que un davanter de Primera marqui en tots els partits i encara menys a l’Espanyol. Cal anar pas a pas. Potser ara està dos partits sense marcar. El que està fent és molt complicat sense ser al Barça, el Madrid o l’Atlètic", va acabar Manolo.
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