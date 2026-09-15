Curses de muntanya
Marc Bernades signa una línia inèdita carenant de costat a costat el Cadí-Moixeró
L'ultrafondista anoienc va enllaçar la Catedral de la Seu d'Urgell fins a La Molina, a peu, en un repte d'autosuficiència que va completar amb l'enllaç final, damunt la bicicleta, fins a arribar de nou a la capital de l'Alt Urgell
Regió7
El Cadí-Moixeró és una de les serralades més característiques de l'orografia catalana, i un pati de joc gairebé ideal per a la gran majoria d'atletes de muntanya de la regió central. Amb l'objectiu de retornar aquesta estima que professa cap a la muntanya, l'ultrafondista Marc Bernades va encetar un projecte inèdit que pretenia creuar, de costat a costat i resseguint la carena, sortint de la Seu d'Urgell i enllaçant amb la Molina. Per completar la travessa, que a sobre va fer sense cap ajuda externa, Bernades va tornar a la capital de l'Alt Urgell amb bicicleta de carretera.
Una gesta que el membre del Grup Excursionista Oliana va completar en tot just 10 hores i mitja. La gran majoria, les nou primeres, les va dedicar exclusivament a enllaçar l'Alt Urgell i la Cerdanya. Bernades va tocar la paret de la Catedral de la Seu abans de sortir, i a partir d'aleshores va enfilar el camí que l'havia de dur fins alguns dels punts més emblemàtics de la serralada prepirinenca. La Torreta del Cadí, el Vulturó, la Costa Cabirolera, les Penyes Altes i la Tossa d'Alp.
El fet d'afrontar un repte d'aquestes característiques en estricta autosuficiència va requerir que Bernades hagués de gestionar amb molta rigorositat aspectes clau de cara al rendiment com poden ser la nutrició, la hidratació, o el ritme que podia seguir en cada moment. Una tasca més que complexa tenint en compte que la travessa a peu tenia una distància de 62 quilòmetres i salvava més de 4.500 metres de desnivell positiu, estan durant molts quilòmetres a més de 2.000 metres sobre el nivell del mar.
Tancar la volta sobre dues rodes
Per a mantenir la idea de completar el projecte amb una total autosuficiència, el que es coneix com la filosofia del by fair means, l'atleta del GE Oliana havia deixat una bicicleta de carretera preparada a la Molina per tornar al punt d'inici sense fer ús d'un vehicle a motor.
En aquesta ocasió, el trajecte en bicicleta va ser més agradable quant a l'aspecte físic, ja que la cinquantena de quilòmetres que va haver de salvar per retornar a la Seu d'Urgell eren en la seva gran majoria favorables. Prova d'això és que va completar aquest darrer tram del projecte en poc més d'una hora i mitja, i a una velocitat mitjana superior als 32 quilòmetres per hora.