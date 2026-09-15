Bàsquet
Nikola Mirotic fitxa als seus 35 anys pel València Basket per a aquesta temporada
L’exjugador del Barça i el Reial Madrid torna al bàsquet espanyol després de quedar lliure a l’AS Mònaco
Europa Press
El València Basket ha arribat a un acord amb l’interior hispanomontenegrí internacional amb Espanya Nikola Mirotic perquè s’incorpori a la seva plantilla per a aquesta temporada 2026-27, per la qual cosa el jugador, de 35 anys i 2,08 metres, torna a la Lliga Endesa després de quedar lliure després de la seva sortida de l’AS Mònaco.
Mirotic, nascut a Podgorica l’11 de febrer de 1991, afrontarà així la seva tornada al bàsquet espanyol després d’haver jugat les dues últimes temporades a l’Olimpia Armani Milà i l’AS Mònaco, respectivament.
Després de tres anys d’‘Erasmus’, continuarà al València Basket una trajectòria a l’Eurolliga que arribarà a les 13 temporades, amb un total de 307 partits, sis participacions a la Final Four i unes mitjanes de 14,4 punts, 5,2 rebots i 1,2 assistències per a 17,1 crèdits de valoració, amb un 39,9 per cent en triples. Actualment és el cinquè jugador més valorat i el cinquè màxim anotador en la història de la competició.
I ho farà de nou des de casa, des d’Espanya. L’interior tornarà també a una Lliga Endesa que coneix bé després de la seva formació al planter del Reial Madrid, club amb el qual va debutar com a professional el 2009. Després d’una temporada cedit a Palència, va tornar al conjunt blanc, amb el qual va guanyar una Lliga, dues Copes del Rei i dues Supercopes, a més de ser elegit MVP de l’ACB el 2013.
El 2014 va fer el salt a l’NBA, on va jugar durant cinc temporades a Chicago Bulls, New Orleans Pelicans i Milwaukee Bucks. En la seva primera campanya, amb els Bulls, va ser inclòs al Millor Quintet de ‘Rookies’ de l’NBA.
El 2019 va tornar a Europa de la mà del Barça, on va estar quatre temporades i va conquerir dues Lligues Endesa, dues Copes del Rei i una Supercopa. Durant la seva etapa culer va ser elegit MVP de l’Eurolliga el 2022 i MVP de la Lliga Endesa el 2020, a més de ser inclòs en dues ocasions en el Millor Quintet de la competició continental i guanyar dos MVP de les finals de la Lliga Endesa, el 2021 i 2023.
Posteriorment, Mirotic va jugar dues temporades a l’Olimpia Armani Milà, amb el qual va guanyar una Lliga italiana i una Supercopa, abans d’incorporar-se a l’AS Mònaco per a la campanya 2025-26.
En el conjunt monegasc no va brillar com s’esperava, però tot i així va conquerir la passada temporada els quatre títols nacionals en joc –Supercopa, Leaders Cup, Copa de França i Lliga Francesa–, amb Mirotic aportant 11,1 punts i 3,7 rebots de mitjana, amb un 40,3% d’encert en triples.
A l’Eurolliga, el nou jugador del València Basket va disputar 31 partits la campanya passada, amb unes mitjanes d’11 punts, 4,4 rebots i 1,4 assistències per a 12,7 crèdits de valoració, a més d’un 39,3% en triples.
Internacional amb Espanya, Mirotic va guanyar l’or a l’Eurobasket del 2015 i el bronze en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016. El seu palmarès inclou 15 títols amb clubs i més d’una vintena de reconeixements individuals.
El seu fitxatge pel València Basket el converteix, a més, en el primer jugador en la història del club que ha sigut inclòs en el Millor Quintet de ‘Rookies’ de l’NBA i en el primer que arriba al conjunt valencià després d’haver sigut elegit MVP de la Fase Regular de l’Eurolliga.
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