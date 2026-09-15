El tercer home regna a la fi
Alexander Zverev ha aprofitat aquest any les lesions de Sinner i Alcaraz per estrenar el palmarès de Grand Slams amb les seves victòries a Roland Garros i, diumenge, al US Open.
Sergio R. Viñas
Alexander Zverev va guanyar el punt que el coronava per primera vegada com a guanyador del US Open i ni es va immutar. No era fredor, era inconsciència. "Simplement m’he oblidat del marcador, no hi ha gaire més a dir. Pensava que anàvem 5-1 en lloc de 6-2", reconeixeria després l’alemany. Només quan va observar la reacció popular de l’Arthur Ashe, la pista central de Flushing Meadows en la qual es disputa el tercer gran de la temporada, va ser conscient que, en efecte, ja era campió.
Va guarir amb la seva victòria contra el local Ben Shelton (6-3, 7-6, 5-7 i 6-2) una ferida oberta des del 2020, quan va perdre aquest mateix partit contra Dominic Thiem. I va engrandir encara més la que ja és la millor temporada de la seva vida, després de guanyar a Roland Garros el seu primer Grand Slam derrotant Flavio Cobolli i d’arribar a la final de Wimbledon, on va clavar el genoll davant Jannik Sinner.
A l’assalt del número u
Era des de fa un parell d’anys indubtablement el tercer home del tennis, amb permís del ja crepuscular Djokovic, i aquest curs s’ha aprofitat de les lesions de Sinner i Alcaraz per ser, ara mateix, el millor tennista de la temporada. Acumula aquest 2026 8.650 punts, 900 més que l’italià i 4.210 més que l’espanyol, que va tornar a l’activitat a Nova York després de gairebé cinc mesos de baixa. En el rànquing ATP ja s’ha assegurat acabar l’any en la segona posició, sense descartar l’assalt al número u.
Tot just ha de defensar 1.300 punts en l’últim tram de la temporada, que comprèn principalment els Masters 1000 de Xangai i París, a més de les ATP Finals, davant els 3.500 de Sinner, a qui s’espera de tornada per a la gira asiàtica, amb la mirada posada en l’ATP 500 de Pequín.
És a dir, arribats a aquest punt de la temporada, és més que possible que el tennista alemany sigui capaç de trencar l’hegemonia que venien instaurant Sinner i Alcaraz en els tres últims cursos. En certa manera, ja ho ha fet guanyant Roland Garros i el US Open aquesta temporada. Des del 2016, només dos tennistes diferents d’ells dos i el Big Three històric havien guanyat tornejos de Grand Slam: Dominic Thiem el 2020 i Daniel Medvédev el 2021, tots dos a Nova York.
Diabètic fill de tennistes russos
Sascha, diabètic des de petit, nascut a Hamburg i fill de dos extennistes russos, semblava fins aquest any una víctima de la juxtaposició temporal de dues de les generacions més brillants de la història del tennis masculí. Ja amb 29 anys, la seva oportunitat per exercir de pont entre els Federer, Nadal i Djokovic amb els dos tòtems actuals semblava passada. No obstant, el poderós sacador alemany, posseïdor d’un demolidor revés, ha sabut aprofitar el seu moment.
Amb la seva victòria a Roland Garros, Zverev va trencar una ratxa de nou grans seguits guanyats per Sinner i Alcaraz. El seu tren, dèiem, semblava haver passat, amb cert estigma de ser un tennista mentalment fràgil en els moments decisius. En certa manera, era una fama de perdedor. Malgrat ser una de les millors raquetes del circuit des de fa una dècada, Zverev amb prou feines acumulava fins aquest any set títols Masters 1000 i tres finals de Grand Slam, totes aquestes perdudes. Dos ATP Finals i l’or olímpic de Tòquio 2020 matisaven la seva maledicció.
"En aquest moment, potser és el millor tennista del món, però fa uns mesos, quan Sinner i Alcaraz estaven sans, no ho era. Perdia contra Jannik tot el temps", explicava l’alemany després de la seva victòria al US Open, endinsant-se en la seva admiració per l’italià. Fa uns mesos, de fet, va generar polèmica en unes declaracions efectuades a Madrid en les quals va dividir el circuit en tres esglaons: el primer era per a Sinner; el segon, per a Alcaraz, Djokovic i ell mateix; i el tercer, per a tots els altres. Discutible si més no.
La raqueta més regular
La virtut més gran de Zverev sempre va ser la seva fiabilitat i regularitat. En les quatre últimes temporades, no s’ha saltat cap Grand Slam ni cap Masters 1000. Millor o pitjor, ha disputat tots els grans tornejos del calendari, cosa que li ha permès assentar-se entre les tres primeres raquetes del rànquing de manera ininterrompuda des de l’agost del 2024.
Ara, arribat al cim, Sascha va voler dedicar la seva bonaventura a la seva mare: "Quan el teu fill de quatre anys és diagnosticat de diabetis i els metges et diuen que la seva vida i l’esport estaran molt, molt limitats, fa falta una mare molt forta per sortir d’aquesta consulta i dir: ‘El meu fill deu ser diferent, però farem les coses d’una altra manera. Aquesta malaltia no ens definirà’". I, a la seva manera, ara és el millor tennista del món. ¿Per quant temps? El genoll de Sinner i el canell d’Alcaraz ho determinaran.
Rybakina, nova número u del món
Elena Rybakina es va situar ahir al capdavant de la classificació de la WTA i desbanca després de 99 setmanes de número u la bielorussa Aryna Sabalenka. La kazakh, que es va imposar en tres sets a la bielorussa dissabte a la final del US Open (6-4, 5-7 i 6-2), esdevé així la trentena dona en la història que arriba al cim de la classificació de la WTA.Sabalenka tanca el seu segon regnat, el més llarg de la WTA des de les 186 setmanes consecutives de Serena Williams entre el 2013 i el 2016. La kazakh era la número u des del 21 octubre del 2024, quan va superar en el rànquing Iga Swiatek.Rybakina suma 9.901 punts pels 7.875 de Sabalenka i 7.265 de la nord-americana Jessica Pegula, que està un lloc per davant de la seva compatriota Coco Gauff, amb 7.244. Les dues últimes, precisament, van ser les semifinalistes del Grand Slam nord-americà.El top ten el completen la russa Mirra Andreeva, de 19 anys, cinquena amb 5.743 unitats; la txeca Linda Noskova, sisena amb 5.328; la ucraïnesa Elina Svitolina, setena amb 4.809; la txeca Karolina Muchova, vuitena amb 4.683; la polonesa Iga Swiatek, novena amb 4.619; i la ucraïnesa Marta Kostyuk, dècima amb 3.980.La primera espanyola en la classificació mundial és Cristina Bucsa, 44a amb 1.164 punts després de baixar quatre llocs. La catalana Paula Badosa és 70a amb 955 i remunta 17 llocs a la taula de la WTA, mentre que Jessica Bouzas se situa des d’ahir entre les cent millors del món, al pujar 12 llocs i és 93a amb 809 punts.
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