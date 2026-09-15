Cursa popular
La Transenyera de Castellbell es consolida reunint més de mig miler de participants
La prova va servir per homenatjar el periodista Pere Sánchez, així com per a recaptar fons per la sala d'hemodinàmica de cardiologia de Sant Joan de Déu
Regió7
Cada vegada és més habitual que l’esport s’entrellaci amb algunes de les dates més assenyalades del calendari. Des de les Sant Silvestres de final d’any fins a les cada vegada més concorregudes Cursa de la Dona en el marc de les celebracions del 8 març. Una llista a la qual Castellbell i el Vilar ha afegit la Transenyera, una prova popular que enguany arribava a l’onzena edició, i que a poc a poc s’està consolidant dins del calendari de curses populars. Tot, per commemorar la festivitat més important del país, la Diada Nacional de Catalunya.
Una prova que enguany va reunir més de mig miler de participants en les dues distàncies que plantejava. La més exigent, un traçat de 15 quilòmetres i que superava al voltant de 800 metres de desnivell positiu; i també la caminada popular, que apostava per un recorregut més assequible quant a desnivell i també en quilometratge, amb un total de 8.
Una prova que impulsa l’Associació Cultural i Esportiva Les Guineus i el consistori castellvilarenc, i que enguany va servir per donar el premi honorífic al periodista Pere Sánchez. La Transenyera és també una prova que aposta per la solidaritat. En aquesta edició, la cursa va recaptar fons per al projecte de la sala d’hemodinàmica de cardiologia de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
- Celestino Corbacho, exministre de Treball: 'Catalunya no em va regalar res, però sí que em va donar totes les oportunitats
- Un informe pericial conclou que les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa no en revaloren els immobles
- La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
- No m’esperava tan bona acollida': Enric Casacuberta supera els 400 quilòmetres de la Ruta 66
- Junts i Avancem demanen més policia, més càmeres i una comissió per saber què va fallar en la mort de Carles Vilajosana
- Quatre xefs es troben a Sallent per fer els entrepans de la Fumera
- Necrològiques del dilluns 14 de setembre de 2026
- Un nou mapamundi permet tenir una visió més real del planeta