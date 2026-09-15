ACTUALITAT BLAUGRANA
La UEFA designa l’Spotify Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029
La final europea serà el primer gran esdeveniment que allotjarà l’Estadi totalment completat
Albert Guasch
El Comitè Executiu de la UEFA ha designat aquest dimarts que l’Spotify Camp Nou aculli la final de la Champions del 2029. Serà el primer gran esdeveniment de l’Estadi totalment reformat. Serà també la tercera vegada que Barcelona organitzi la final de la màxima competició continental.
El Camp Nou competia amb Wembley, però ja se sabia que partia amb avantatge. La candidatura del camp del Barça comptava amb el recolzament de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Reial Federació Espanyola de Futbol i el Govern espanyol. L’estadi blaugrana estarà acabat, segons els terminis previstos, a inicis del 2028 com a màxim.
Al temple del Barça ja s’han celebrat les finals de la Copa d’Europa de 1989, amb el 4-0 del Milan a l’Steaua Bucarest, i de 1999, amb l’agònica victòria (2-1) del Manchester United sobre el Bayern de Múnic amb dos gols en 102 segons, ja en temps afegit.
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